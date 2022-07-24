  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Віцепрем’єр українського уряду: Ми занепокоєні ситуацією в Італії та Британії
рус
    Політика

    Віцепрем’єр українського уряду: Ми занепокоєні ситуацією в Італії та Британії

    Велика Британія і після відставки Бориса Джонсона буде підтримувати Україну, впевнена&nbsp;Ольга Стефанішина - Віцепрем’єр українського уряду: Ми занепокоєні ситуацією в Італії та Британії
    Велика Британія і після відставки Бориса Джонсона буде підтримувати Україну, впевнена Ольга Стефанішина
    фото з відкритих джерел

    «Деякі політичні трансформації в європейських країнах дійсно впливають на політику щодо України»

    Трансформації у владних інституціях європейських країнах впливають на їхню політику щодо України. Занепокоєння, зокрема, викликає ситуація в Італії, де триває урядова криза. Прем'єр-міністр Маріо Драгі вдруге передав президенту республіки Серджо Матареллі прохання про відставку з посади глави уряду, і той її прийняв. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

    «Занепокоєння викликає ситуація в Італії, підтримка якої за прем’єрства Маріо Драгі мала важливе значення як у питанні кандидатства, так і постачання озброєння. Однак важливо пам’ятати, що з початку повномасштабної війни ми маємо безпрецедентну підтримку серед громадян ЄС, зокрема і італійців. Сподіваємося, щоб спроби зруйнувати цю підтримку через різні інформаційні вкиди з російського боку не були успішними. Ця підтримка гарантує, що будь-який лідер, який змінюватиме позицію щодо України, зазнає серйозних політичних втрат», – сказала віцепрем’єрка.

    За словами Ольги Стефанішиної, українці з сумом сприйняли інформацію про відставку британського прем’єра Бориса Джонсона. Але в Британії надзвичайно сильні інституції, тож офіційний Київ очікує, що і ключові гравці все-таки в уряді залишаться.

    «Увпевнена, що в цілому Британія як країна, що вийшла з ЄС і прагне зміцнити свій геополітичний вплив, точно не зацікавлена в тому, щоб знижувати градус підтримки України», – каже Стефанішина.

    Віцепрем’єрка зауважує, причиною відставок або певних скандалів в урядах європейських країн є внутрішньополітичні процеси, не завжди пов’язані з Україною. Але є велика система координацій, яка не дозволяє цим країнам відступати у підтримці України.

    «Це і координація в рамках групи «Великої сімки» щодо санкцій, і формат взаємодії стосовно зброї у форматі «Рамштайн», і взаємодія всередині Євросоюзу щодо відновлення», – підсумовує Стефанішина.

    Нагадаємо, напередодні президент Італії прийняв відставку прем'єра Драгі. Він обіймав посаду з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

    Як повідомлялося, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

    Читайте також:



    Теги: ЄС росія окупанти Київ міністр вибори війна партії криза українці Україна президент уряд озброєння окупація Борис Джонсон указ Ольга Стефанішина #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Віцепрем’єр українського уряду: Ми занепокоєні ситуацією в Італії та Британії