Віцепрем’єр українського уряду: Ми занепокоєні ситуацією в Італії та Британії

«Деякі політичні трансформації в європейських країнах дійсно впливають на політику щодо України»

Трансформації у владних інституціях європейських країнах впливають на їхню політику щодо України. Занепокоєння, зокрема, викликає ситуація в Італії, де триває урядова криза. Прем'єр-міністр Маріо Драгі вдруге передав президенту республіки Серджо Матареллі прохання про відставку з посади глави уряду, і той її прийняв. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

«Занепокоєння викликає ситуація в Італії, підтримка якої за прем’єрства Маріо Драгі мала важливе значення як у питанні кандидатства, так і постачання озброєння. Однак важливо пам’ятати, що з початку повномасштабної війни ми маємо безпрецедентну підтримку серед громадян ЄС, зокрема і італійців. Сподіваємося, щоб спроби зруйнувати цю підтримку через різні інформаційні вкиди з російського боку не були успішними. Ця підтримка гарантує, що будь-який лідер, який змінюватиме позицію щодо України, зазнає серйозних політичних втрат», – сказала віцепрем’єрка.

За словами Ольги Стефанішиної, українці з сумом сприйняли інформацію про відставку британського прем’єра Бориса Джонсона. Але в Британії надзвичайно сильні інституції, тож офіційний Київ очікує, що і ключові гравці все-таки в уряді залишаться.

«Увпевнена, що в цілому Британія як країна, що вийшла з ЄС і прагне зміцнити свій геополітичний вплив, точно не зацікавлена в тому, щоб знижувати градус підтримки України», – каже Стефанішина.

Віцепрем’єрка зауважує, причиною відставок або певних скандалів в урядах європейських країн є внутрішньополітичні процеси, не завжди пов’язані з Україною. Але є велика система координацій, яка не дозволяє цим країнам відступати у підтримці України.

«Це і координація в рамках групи «Великої сімки» щодо санкцій, і формат взаємодії стосовно зброї у форматі «Рамштайн», і взаємодія всередині Євросоюзу щодо відновлення», – підсумовує Стефанішина.

Нагадаємо, напередодні президент Італії прийняв відставку прем'єра Драгі. Він обіймав посаду з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Як повідомлялося, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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