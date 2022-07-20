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    Політика

    Вибори прем’єра Британії: визначились два остаточні претенденти

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    Члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть за нового лідера поштою - Вибори прем’єра Британії: визначились два остаточні претенденти
    Члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть за нового лідера поштою
    фото з відкритих джерел

    Результат голосування буде оголошено 5 вересня

    За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

    Результати голосування такі:

    • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
    • колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
    • міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).

    Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.

    Голосування у п'ятому турі виборів лідера Консервативної партії Британії
    Голосування у п'ятому турі виборів лідера Консервативної партії Британії

    У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Консервативна партія Британії налічує 200 тис. членів. Результат буде оголошено 5 вересня.

    Результати п'ятого туру виборів лідера консервативної партії Британії

    Результати п'ятого туру виборів лідера консервативної партії Британії

    Нагадаємо, вчора, 19 липня, у Великій Британії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично посяде крісло прем'єр-міністра.

    Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

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    Теги: Велика Британія Борис Джонсон
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    Вибори прем’єра Британії: визначились два остаточні претенденти