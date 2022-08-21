Дитина чи рашистка? Як російські ліберали реагують на загибель доньки Дугіна

Російські ліберали не можуть визначитися: чи то Дар'я Дугіна лише донька головного рашиста країни, чи то вона самостійна політична діячка

Дар’я Дугіна мала самостійну політичну кар’єру і писала книжку про рашистську війну в Україні

Російська ліберальна політична діячка Ксенія Собчак неоднозначно відреагувала на загибель доньки ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна.

Спочатку вона у своєму особистому Telegram-каналі емоційно заявила про свій жах від інформації про загибель Дар’ї Дугіної, додавши, що «діти причому?».

Але за кілька годин на Telegram-каналі «Кровавая барыня», який також належить Собчак, з’явився пост, присвячений діяльності Дугіної. У пості наголошувалося, що «Дар’я Платонова (Дугіна) – політичний оглядач, публіцист», регулярно виступала як експерт в ефірі пропагандистських телепроєктів, зокрема, у Володимира Соловйова. Як доказ, у пості було опубліковане відео одного із ефірів, у якому брала участь Дугіна.

Також Дар’я Дугіна, як зазначив Telegram-канал «Кровавая барыня», є одним із авторів книжки про російсько-українську війну, що під назвою «Книга Z» має з’явитися у продажу в кінці осені.

Крім того, Дугіна цього року була включена до санкційних списків Великої Британії.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.