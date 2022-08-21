Хто із українських діячів співпрацював з Дугіним (фото)

Ідеолог рашизму Олександр Дугін співпрацював з лівими та правими українськими політиками, зокрема, з Дмитром Корчинським (на фото)

Олексій Арестович та Дмитро Корчинський разом із Олександром Дугіним боролися проти США

Російський філософ, ідеолог «русского мира» Олександр Дугін, чия донька сьогодні вночі загинула від вибуху у автомобілі, у свій час співпрацював із деякими українськими політиками та громадськими діячами. Так, 2005 року, після Помаранчевої революції, із Міжнародним євразійським рухом, заснованим Дугіним восени 2003 року, співпрацювала українська партія «Братство» Дмитра Корчинського. У лютому 2005 року Корчинський навіть погодився увійти до до складу Вищої ради Євразійського руху заради «колективної боротьби Євразії проти Атлантики».

Дмитро Корчинський (з мегафоном) на спільному із рухом Дугіна (другий ліворуч) публічному заході

Корчинський брав участь у публічних заходах разом із Дугіним та іншими представниками Міжнародного євразійського руху. На пресконференції у Москві в лютому 2005 року був присутній також заступник Корчинського в «Братстві», нинішній радник Офісу президента Олексій Арестович. Арестович тоді критикував Помаранчеву революцію, заявляючи, що внаслідок перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка «українські заводи перейдуть у власність Вашингтона і Брюсселя».

Олексій Арестович (другий ліворуч) на спільній пресконференції «Братства» та Міжнародного євразійського руху

Крім «Братства», із Міжнародним євразійським рухом співпрацювала Прогресивна соціалістична партія України Наталі Вітренко. Вітренко в 2006 році боролася проти військових навчань на території України за участю військ країн-членів НАТО.

На спільній із Дугіним пресконференції у Москві лідерка прогресивних соціалістів заявляла, нібито американці готують розпад України, а військові навчання є лише прикриттям для цього процесу, запланованого ними.

Дугін і Вітренко на пресконференції у Москві

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.

Рашистські пропагандисти вважають, що ціллю цього замаху мав стати власне Олександр Дугін.

Сам ідеолог рашизму після відвідування місця загибелі доньки потрапив до лікарні.