Замість Дар’ї Дугіної мав загинути її батько? Думки рашистів розділилися

Так хто мав загинути у автомобілі Олександра Дугіна - донька чи він сам?

Російські пропагандисти не можуть визначитися, хто мав стати жертвою вибуху у Підмосков'ї

Ціллю вибуху, який убив російську медіапропагандистку Дар’ю Дугіну, міг бути її батько, ідеолог «русского мира» Олександр Дугін. Про це заявили відомі рашистські пропагандисти та проросійські діячі.

Зокрема, російський політтехнолог Марат Баширов, який 2014 року був «головою Ради міністрів Луганської народної республіки», у своєму Telegram-каналі «Политджойстик» заявив – звісно, Олександр Дугін був ціллю. «Йде війна ідей, а він якраз один із небагатьох, хто системно формулював та описував нашу ідеологію, руйнуючи західну», – упевнений Баширов.

Член центральної ради партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду», один із лідерів руху «Антимайдан» Микола Стариков також упевнений, що ті, хто, імовірно, підклав вибухівку у автомобіль, хотів убити саме Олександра Дугіна, а не його доньку.

Керівник «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявив, що Дугіна планували убити «терористи київського режиму».

Втім, не усі російські медіапропагандисти розділяють цю точку зору. Так, колишній працівник МВС, а нині прокремлівський громадський діяч Сергій Карнаухов, який брав інтерв’ю у Дар’ї Дугіної незадовго до її загибелі, заявив, що версія замаху на Олександра Дугіна – є «дивним вибором», оскільки він є менш упізнаваним і важливим для суспільства. «Даша сьогодні стала набагато більш відомою і значущою в суспільному політичному просторі», – заявив Карнаухов.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.