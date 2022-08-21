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Головний російський фашист Дугін на місті смерті доньки (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Головний російський фашист Дугін на місті смерті доньки (відео)
Шокований ідеолог рашизму Олександр Дугін був помічений на місце загибелі доньки
фото: скріншот

Ідеолог рашизму їхав слідом, зі знайомими

Очевидці вибуху, який убив Дар’ю Дугіна, зафільмували на місці інциденту її батька, відомого російського філософа, одного із ідеологів рашизму Олександра Дугіна. Відео з’явилося у соцмережах та месенджерах.

В коментарях до відеозапису користувачі нагадали, що в Україні від рук рашистських військових, дії яких виправдовував і підтримував Дугін, загинуло кількасот дітей. «Одна справа – закликати убивати людей, і зовсім інша – коли це торкнулося тебе самого», – так коментували появу Дугіна на місці загибелі 30-літньої доньки рашистського філософа.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Теги: вибух росія

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