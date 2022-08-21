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Банкова прокоментувала загибель доньки Дугіна

Володимир Миленко
glavcom.ua
Банкова прокоментувала загибель доньки Дугіна
Дар'я Дугіна, за словами Михайла Подоляка, загинула через внутрішньоросійські розбірки
фото: YouTube-канал «Факти ICTV»

Україна не має жодного відношення до вибуху автівки Олександра Дугіна

Звинувачення у вбивстві рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Україна безумовно до цього не має стосунку. Бо ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим паче не терористична», – пояснив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, причиною загибелі Дар’ї Дугіної може бути внутрішній конфлікт між різними угрупованнями.

Смерть доньки Олександра Дугіна російська влада може використати для збільшення ідеологічного та інформаційного тиску на власне суспільство – мовляв, давайте підемо масово різати українців.

Другим підсумком теракту в Підмосковії, за словами радника голови Офісу президента, імовірно, стане початок певного перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в Росії, внаслідок чого той стане ще більш ультрарадикальним.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.

Рашистські пропагандисти вважають, що ціллю цього замаху мав стати власне Олександр Дугін.

Сам ідеолог рашизму після відвідування місця загибелі доньки потрапив до лікарні.

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Теги: Михайло Подоляк Офіс президента Дугін росія

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