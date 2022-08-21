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Дугін після загибелі доньки потрапив до лікарні

Володимир Миленко
glavcom.ua
Дугін після загибелі доньки потрапив до лікарні
Учора ідеолог рашизму читав лекції про війну в Україні, а сьогодні втратив доньку і потрапив до лікарні
фото: Telegram-канал Дугіна

Ідеолог рашизму втратив доньку, яка загинула у його ж автомобілі

Російський філософ, один із головних творців ідеології «русского мира» Олександр Дугін був госпіталізований. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі рашистський політолог Сергій Марков.

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Дугін потрапив до лікарні після того, як побував на місці загибелі доньки Дар’ї.

Інформацію про госпіталізацію Дугіна опублікували також кілька популярних російських Telegram-каналів. 

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Марков, як і більшість рашистських пропагандистів, вважає, що жертвою вибуху мав стати сам Олександр Дугін. Також російський політолог заявив, що підозрює у інциденті українські спецслужби. «Терор прийшов у Підмосков’я», – заявив Сергій Марков.

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Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.

Рашистські пропагандисти вважають, що ціллю цього замаху мав стати сам Олександр Дугін.

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Теги: Дугін росія

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