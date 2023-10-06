Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору»

Керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін

У районі «зернового коридору» ворог контролює ситуацію, застосовуючи тактичну авіацію. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Наразі не спостерігається активність корабельного угруповання ворога в районі зернового коридору. Але вони намагаються контролювати там ситуацію через застосування тактичної авіації, щодобово направляють туди літаки для скидання керованих авіабомб, якраз в районі, де, ймовірно, мають курсувати судна, що вирішили скористатись гуманітарним коридором, запропонованим Силами оборони України», – сказала вона.

Гуменюк зауважила, що такі керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін, яких багато в акваторії Чорного моря. – «Тобто, такий дистанційний терор використовують».

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Раніше Британія розкрила підступний план Росії щодо нового зернового коридору.

До слова, Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком.