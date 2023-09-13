Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання

Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури

У ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

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Повітряна тривога на Одещині тривала з 00:28 до 5:02. Під найбільшою загрозою ворожих ударів перебували Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня також у Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів.