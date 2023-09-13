Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання
Рятувальники приборкують пожежу в Ізмаїльському районі
фото ілюстративне

Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури

У ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Повітряна тривога на Одещині тривала з 00:28 до 5:02. Під найбільшою загрозою ворожих ударів перебували Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня також у Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів.

Теги: вибух окупанти війна Одещина безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища
Атака дронів на Одещину та поранені на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
16 серпня, 10:34
Окупанти атакували Одещину крилатими ракетами
Нічний терор: стало відомо, якими ракетами РФ атакувала Одещину
25 серпня, 06:34
У Чорноморську чоловік взяв у заручники свою родину
У Чорноморську чоловік взяв у заручники свою родину
30 серпня, 14:49
Російські окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області
Атака на Одещину: Гуменюк пояснила тактику ворога
4 вересня, 08:11
Раніше росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників, щоб атакувати південні області України
На Одещині пролунали вибухи
6 вересня, 02:58
Ворожа атака на Одещину: фото наслідків
Ворожа атака на Одещину: фото наслідків
6 вересня, 10:37
Російський дрон влучив у енергетичний об'єкт на Одещині: деталі
Російський дрон влучив у енергетичний об'єкт на Одещині: деталі
6 вересня, 12:51
«Форпост» – багатофункціональний дрон, вартість якого близько $6 млн
ЗСУ поблизу Зміїного збили ворожий дрон «Форпост» вартістю $6 млн
11 вересня, 17:38
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Сумах пролунали вибухи
Сьогодні, 03:59

Новини

Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання
Одещину атакували декілька груп дронів: є влучання
Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту
В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту
ЗСУ поблизу Зміїного збили ворожий дрон «Форпост» вартістю $6 млн
ЗСУ поблизу Зміїного збили ворожий дрон «Форпост» вартістю $6 млн
У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та чотири його доньки
У Одесі під час пожежі постраждали чоловік та чотири його доньки
Росія спрямувала на Одещину два десятки «Шахедів»
Росія спрямувала на Одещину два десятки «Шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
23K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
21K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
4768
Ескорт та звʼязки з росіянами: що відомо про скандал на «Міс Україна 2023»
4298
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
4138
Кіномитці, які загинули, та... продюсер «Свінгерів»: мережу збурив список нагороджених

Новини

Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:04

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту