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Василь Базів Дипломат, журналіст, письменник

Що ще має зробити Москва, щоб Вашингтон протверезів

glavcom.ua
У Сполучених Штатах вперше в історії відправили у відставку спікера Палати представників
Фото: AP

Що робити Штатам?

Якщо називати факти своїми іменами, то Путін звільнив з роботи спікера Конгресу США. Третя особа у керівництві супердержави.

За що звільнив?

За спробу внести у бюджет США допомогу Україні.

Як звільнив? Має у США стільки агентів Кремля, що Путіну це під силу.

Нічого дивного.

Саме Москва поставила президентом США агента КДБ Трампа, який, до речі, зараз має значно вищий рейтинг, ніж чинний президент Байден і може знову стати президентом.

Що робити Штатам?

Вступати у війну і НАТО разом з нами знищить Росію. Поки-що граються з вогнем. Що ще має зробити Москва, щоб Вашингтон протверезів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна

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