У Сполучених Штатах вперше в історії відправили у відставку спікера Палати представників

Що робити Штатам?

Якщо називати факти своїми іменами, то Путін звільнив з роботи спікера Конгресу США. Третя особа у керівництві супердержави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За що звільнив?

За спробу внести у бюджет США допомогу Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як звільнив? Має у США стільки агентів Кремля, що Путіну це під силу.

Нічого дивного.

Саме Москва поставила президентом США агента КДБ Трампа, який, до речі, зараз має значно вищий рейтинг, ніж чинний президент Байден і може знову стати президентом.

Що робити Штатам?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вступати у війну і НАТО разом з нами знищить Росію. Поки-що граються з вогнем. Що ще має зробити Москва, щоб Вашингтон протверезів.