Окупанти вдарили по Краматорську ракетами

У результаті ворожої атаки на Краматорськ є поранений

У ніч на 30 вересня війська РФ завдали два ракетні удари по Краматорську. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

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У результаті ракетного удару пошкоджено автостоянку з 20-ма автомобілями та гуртожиток.

Одну людину поранено.

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Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

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Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.