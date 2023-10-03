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Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
фото ілюстративне

Прикордонники затримали понад 6 900 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами

Понад 20 людей, намагаючись втекти з України, загинули через складні природні умови, які їм довелося долати. До того ж великі проблеми в осінньо-зимову пору втікачам створює погода. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

У ДПСУ закликали втікачів звернути увагу на погіршення погодних умов.

«Коли буде холодно, будуть дощі, то складніше це робити. Я би застеріг порушників від цього, бо з ускладненнями погодних умов такі незаконні мандрівки наражають на більшу небезпеку, на втрату життя, адже складні гірські умови можуть призвести до випадків, що вони можуть загинути», – зазначив Демченко.

Крім того зазначається, що працівники Державної прикордонної служби України затримали понад 6 900 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами. Також виявлено понад 250 злочинних груп, які сприяли в цьому.

Близько 15,5 тисячі осіб затримано на «зеленій ділянці» кордону – поза межами пунктів пропуску, коли поодиноко чи групами осіб намагалися перетнути лінію кордону.

Раніше повідомлялося, що з ухилянтів, яких затримано на кордоні, ЗСУ могли сформувати п’ять бригад.

Теги: війна кордон прикордонники

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