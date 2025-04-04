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Сирський розповів про збільшення витрат на навчальні центри ЗСУ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сирський розповів про збільшення витрат на навчальні центри ЗСУ
Сирський: Отримали від уряду також значне додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах
фото: Головнокомандувач ЗС України

Кабмін збільшив фінансування для інструкторів у навчальних центрах.

Уряд направив значне додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За підсумками наради з питань підготовки Сирський заявив, що уряд направив близько 1,2 млрд грн для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах.

«Отримали від уряду також значне додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах. Тепер ця стаття витрат становить близько 1,2 млрд грн, і дуже важливо ефективно розпорядитися цими коштами», – розповів Сирський.

Також, інструкторам у Збройних Силах доплачуватимуть по 30 тис. грн.

«Триває робота щодо покращення підготовки самих інструкторів у навчальних центрах та підвищення їхньої мотивації. Маємо рішення Кабміну про виплату їм постійної надбавки до грошового забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень», – заявив головком.

Сирський відзначив, що на нараді заслухав проблемні питання та пропозиції щодо їхнього вирішення. Визначив невідкладні завдання командуванням видів, родів військ (сил) в галузі нарощення підготовки, а також щодо поліпшення дисципліни в конкретних НЦ.

«Підготовка воїнів – це не просто про навчання. Це про збереження життів військовослужбовців, вищу ефективність і боєздатність нашої армії. Торік я взяв це питання під особливий контроль, і сьогодні можу сказати, що нарощення якості підготовки запобігає збільшенню кількості наших втрат, незважаючи на зростання інтенсивності бойових дій.

Базова загальна військова підготовка (БЗВП) в українському війську тепер триває 1,5 місяця (замість 1 місяця), і, плюс до неї, новачок проходить обов’язковий адаптаційний курс у бригаді. Термін підготовки збільшили – тепер обов’язково потрібно підвищити якість», – наголосив головнокомандувач.

Роботу з удосконалення програми БЗВП і стан справ у навчальних центрах курує заступник головкома бригадний генерал Олег Апостол, і Сирський констатутє, що «рухаємося вперед обраним курсом, не знижуємо темп».

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив результати роботи ЗСУ за березень та назвав головні завдання армії.

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Теги: ЗСУ Олександр Сирський

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