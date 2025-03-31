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Одним скидом ліквідували шість окупантів. Військові показали роботу ударних дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Одним скидом ліквідували шість окупантів. Військові показали роботу ударних дронів
фото: скріншот з відео

На рахунку Foxtrot – багато успішних ударів по техніці, укріпленнях та живій силі супротивника

Десантники роти ударних безпілотників Foxtrot продовжують нищити ворога. В одному з вильотів оператори дронів філігранним скидом ліквідували одразу шістьох окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду.

За кілька років активної роботи на рахунку Foxtrot – багато успішних ударів по техніці, укріпленнях та живій силі супротивника. Крім того, підрозділ виконує важливі розвідувальні місії, коригуючи вогонь артилерії.

Нагадаємо, що у Курській області українські військові ліквідували командира батальйону «Курські витязі» Івана Крутікова. Відомо, що 33-річний Крутіков із позивним «07» був ліквідований у бою біля Суджі у середу, 12 березня.

Зокрема, Сили оборони ліквідували окупанта та борця вільного стилю Юрія Бальжинімаєва. Він народився 14 грудня 1975 року. Навчаючись у школі, почав займатися вільною боротьбою. Продовжив заняття спортом і будучи студентом. Окупант Бальжинімаєв здобув розряд «кандидат у майстри спорту з вільної боротьби». Був неодноразовим чемпіоном та призером районних, окружних, крайових змагань.

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Теги: окупанти війна військові

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