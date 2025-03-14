Макрон тисне на уряд, аби швидко знайти гроші на додаткові військові витрати

Макрон шукає усі можливі резерви, щоб збільшити витрати на оборону країни

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився, щоб уряд якнайшвидше виділив додаткові кошти на оборону на тлі побоювань щодо розвороту США від Європи за президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

«Президент Франції Еммануель Макрон тисне на свій уряд, щоб він швидко виділив додаткове фінансування на оборону на тлі побоювань щодо відходу Америки від Європи під керівництвом президента США Дональда Трампа», – йдеться у матеріалі.

Макрон провів зустріч із прем'єр-міністром Франції Франсуа Байру, щоб обговорити масштаби збільшення оборонних витрат, які компенсують можливі скорочення з боку США та контрзагрози з боку Росії. Минулого тижня Байру заявив, що пошук рішень щодо фінансування військових може зайняти до двох місяців.

За словами інформованого співрозмовника Politico, Макрон та Байру мають «задати своєрідну траєкторію» майбутніх витрат на оборону.

Серед кроків, що обговорюються у французькій владі, – збільшення робочого часу, відмова від зобов'язань переглянути спірну пенсійну реформу, а також залучення приватних інвестицій, йдеться в публікації.

Паралельно Міністерству економіки Франції було доручено знайти шляхи полегшити оборонної промисловості доступ до капіталу та кредитів. Тут уряд розглядає використання державного інвестиційного банку Bpifrance, зокрема, посилення його фінансових інструментів, стверджує Politico.

Зараз Франція щорічно витрачає 2,1% ВВП на військові потреби, але Макрон хоче довести цей показник до 3%. «Але оскільки державний дефіцит Франції вже очікується, що досягне понад 5% ВВП у 2025 році, незрозуміло, де знайти гроші, щоб збільшити витрати на оборону без підвищення податків (що Макрон виключив) або серйозних скорочень соціальних витрат», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості. ЄС має намір запустити масштабний проєкт із нарощування інвестицій у ВПК та збільшення обсягів військового виробництва, націлений на підтримку України та стримування Росії на тлі прагнення США звести до мінімуму свою роль у забезпеченні європейської безпеки.



