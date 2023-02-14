Винищувачі для України: США можуть переглянути рішення

Досі президент США Джо Байден заявляв, що таких постачань не буде

Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дати дозвіл на їхній реекспорт. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що досі президент США Джо Байден заявляв, що таких постачань не буде. Але американські посадовці, що все ж таки можуть надати ЗСУ досконалішу авіацію, або США можуть дати «зелене світло» на передавання американських F-16 з інших країн.

За інформацією видання, питання передачі Україні винищувачів буде обговорюватися і сьогодні під час нового раунду перемовин у форматі «Рамштайн». Та джерела додають, що наразі літаки – не нагальне питання для України, чого не скажеш про поновлення запасів боєприпасів.

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Західні країни мають намір оголосити про відправлення Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони перед очікуваним новим наступом РФ.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди пропонують обговорити питання винищувачів для України, але є умова.