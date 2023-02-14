У пріоритеті не винищувачі, а боєприпаси: про що говоритимуть на «Рамштайні»

Іноземні аналітики не виключають, що Україна може підняти тему прямих контактів між Києвом та західними компаніями з виробництва зброї

Питання надання бойових літаків буде на порядку денному під час дев'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн», втім міжнародні союзники сконцентрують свою увагу на збільшенні постачання боєприпасів. Про це пише британська газета Financial Times, аналізуючи можливий перебіг наради міністрів оборони країн-партнерів, яка відбудеться у вівторок, 14 лютого.

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Джерела FT вважають постачання винищувачів у майбутньому цілком імовірним. «Президент Джо США Байден заявив, що США не відправлять F-16, але вашингтонські чиновники визнають, що вони, не виключено, згодом нададуть Україні сучасніші повітряні засоби або принаймні схвалять передачу F-16 іншими державами», – йдеться у статті.

За даними джерел видання, поки що головну увагу буде приділено постачанням Україні боєприпасів і систем ППО. У понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про необхідність оперативнішого забезпечення ЗСУ саме боєприпасами.

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У зв'язку з цим, вважає FT, під час зустрічі у вівторок може обговорюватися встановлення більш прямих контактів між Києвом та західними компаніями з виробництва зброї. Це прискорить і спростить постачання.

«Нам найбільше потрібно зосередитися на тому, щоб Україна могла захищати свій повітряний простір – і вона зробить це за допомогою систем ППО, укомплектованих відповідними боєприпасами, Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО… Ця війна перетворилася на артилерійську дуель, в якій обидві сторони використовують величезні обсяги артилерійських снарядів», – цитує FT американського чиновника, прізвище якого не називає.

Нагадаємо, що у понеділок, 13 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив: захист неба та надання Україні винищувачів стане ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн». За його словами, союзники обговорять такі питання: