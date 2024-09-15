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«На організацію можна «чіпляти замок»: Лубінець жорстко розкритикував Червоний Хрест

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«На організацію можна «чіпляти замок»: Лубінець жорстко розкритикував Червоний Хрест
Омбудсмен наголосив, що нинішнє керівництво організації знищило ім'я Червного хреста, яке мало багаторічну історію
фото: rbc.ua

Лубінець: «На мій погляд дно Міжнародний комітет Червоного хреста вже пробив остаточно»

12 вересня росіяни обстріляли конвой Міжнародного комітету Червоного хреста, внаслідок чого загинули троє українців, які були працівниками організації. Однак керівництво комітету відреагувало на це лише ввечері, до того ж не згадавши в своїй заяві росіян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемаратону.

«І жодного слова не згадала (президентка Міжнародного комітету - ред.) про росіян. Вже навіть їхніх працівників вбивають, нажаль, наших громадян... Вже росіяни вас вбивають, по факту, представників вашої організації. І замість того, щоб це засудити, терміново вийти з заявою, направити окрему місію, вимагати пояснень від росіян та зробити максимально свою роботу, вони нічого не роблять і не кажуть, тиша», – заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що зробив висновок про те, що комітет необхідно закрити як в Росії, так і в Україні. Причиною є те, що організація «пробила дно».

«На мій погляд дно Міжнародний комітет Червоного хреста вже пробив остаточно і окрім закриття місії в Російській Федерації та і по факту в Україні, ми вже від них нічого позитивного отримати не можемо», – сказав уповноважений ВРУ з прав людини.

Дмитро Лубінець також зазначив, що нинішнє керівництво організації знищило ім'я Червного хреста, яке мало багаторічну історію. Крім того, за його словами, на цю організацію вже можна «чіпляти замок» та звертатись до їхніх найбільших донорів з пропозицією створювати нову організацію, оскільки ця вже не є ефективною.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста Росії з військовополоненими. Омбудсмен наголосив, що представники організації не відвідують українців, які перебувають у російському полоні, хоча на загал заявляють, ніби такі візити були.

Як відомо, Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) зупинить роботу офісу у Дніпрі після удару по машинах гуманітарної місії. 12 вересня на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох вбитих. Двом пораненим надавалася необхідна допомога.

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Теги: червоний хрест Лубінець росіяни президент окупанти

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