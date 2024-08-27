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Нічна атака на Запоріжжя: є загиблий і поранені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Нічна атака на Запоріжжя: є загиблий і поранені
Росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території

Унаслідок нічної атаки російських «Шахедів» на Запоріжжя загинула людина, двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров. 

«Одна людина загинула, двоє – поранені. Такі наслідки нічної атаки «Шахедами» на Запоріжжя», – написав він.

За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Федоров повідомив, що загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах пролунали вибухи.

Також у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Про це повідомили місцеві пабліки.

Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє людей, ще четверо людей поранено.

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Теги: росіяни поранення обстріл Запоріжжя

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