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Контратака росіян на Курщині: деталі від британської розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Контратака росіян на Курщині: деталі від британської розвідки
Міноборони Британії проаналізувало ситуацію на Курщині
фото з відкритих джерел

Російські війська атакували українські позиції на Курщині

Російські військові почали наступальні дії у Курській області та ймовірно відбили кілька сіл, що були під контролем ЗСУ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«У Курській області Росії, де з середини серпня 2024 року Україна контролює приблизно 800-900 кв. км території, російські війська почали контрнаступ. На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

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Теги: Курщина розвідка британська розвідка Велика Британія росія росіяни окупанти війна ЗСУ Україна

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