Виробники «Орєшніка» використовують західне обладнання – FT

За даними FT, з початку 2024 року в Росію надійшло поставок на суму не менше $3 млн, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам

Росія тривалий час покладалася на іноземні верстати, незважаючи на спроби створити вітчизняні альтернативи

Нову балістичну ракету «Орєшнік», яку Росія вперше запустила по Україні в листопаді, виготовили російські компанії, але з використанням західного обладнання. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Два провідні російські інститути оборонної інженерії, які українська розвідка називає розробниками ракети «Орєшнік» – Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн «Сузір'я» – оголосили про набір робітників, знайомих з металообробними системами, що виробляються німецькими та японськими компаніями.

У вакансіях МІТ у 2024 році, які вивчило видання, зазначається, що компанія використовує системи японської Fanuc та німецьких Siemens та Heidenhain. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ).

Аналогічне обладнання використовує і «Сузір'я»: в оголошенні з вакансіями компанія вимагала від потенційних співробітників знати системи ЧПУ цих компаній.

Ще одна компанія, що бере участь у виробництві «Орєшніка» – «Титан-Барікади» – публікувала фотографію, на якій видно робітника, що стоїть перед пристроєм з логотипом Fanuc. Наголошується, що навіть компанія «Стан», яка намагається розвивати російське виробництво верстатів із ЧПУ, в оголошеннях вказує, що використовує обладнання Heidenhain.

Росія тривалий час покладалася на іноземні верстати, незважаючи на спроби створити вітчизняні альтернативи. У той час, як Кремль купував великі обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, засоби управління для його роботи, як і раніше, закуповуються на Заході.

Хоча експортний контроль уповільнив потік цих товарів у Росію, за даними FT, з початку 2024 року в країну надійшло поставок на суму не менше $3 млн, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

Агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.

До слова, Military Watch Magazine, посилаючись нібито на дані Головного управління розвідки, заявив, що росіяни можуть виготовляти 300 ракет «Орєшнік» щороку, тобто по 25 одиниць в місяць. Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це неможливо.