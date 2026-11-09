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Трамп заявив про НЛО, які нібито втричі швидші за винищувачі США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Трамп заявив про НЛО, які нібито втричі швидші за винищувачі США
Дональд Трамп розповів про повідомлення американських військових льотчиків щодо невідомих об'єктів у небі
фото: Kursiv

Американський президент заявив, що військові льотчики бачили круглі об'єкти, які рухалися утричі швидше за F-22

Президент США Дональд Трамп розповів, що американські військові льотчики повідомляли йому про зустрічі з невідомими літаючими об'єктами, швидкість яких нібито втричі перевищувала швидкість винищувачів F-22. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю американського лідера телеканалу CBS News.

За словами Трампа, він особисто спілкувався з пілотами Військово-повітряних сил США під час свого першого президентського терміну та частково під час другого. Військові розповідали йому про незвичайні об'єкти, які спостерігали під час польотів.

«Уявіть: льотчики летять на F-22, і раптом повз них пролітає щось утричі швидше. Воно кругле, не має аеродинамічної форми, просто кругле», – розповів президент.

Трамп наголосив, що вважає цих військовослужбовців досвідченими та надійними пілотами, які не схильні до теорій змови. Водночас сам американський лідер зізнався, що скептично ставиться до припущень про позаземне походження невідомих об'єктів.

За словами президента, він навіть припускав, що пілоти могли спостерігати комету.

Під час розмови журналіст Росс Даутат також запитав Трампа про твердження щодо існування секретної американської програми з дослідження НЛО, про яку нібито можуть не знати навіть президенти США.

Трамп відповів, що не бачив доказів існування такої програми й раніше нічого про неї не чув. Водночас він пообіцяв з'ясувати це питання після завершення інтерв'ю.

Американський президент також зазначив, що тема невідомих літаючих об'єктів викликає значний інтерес серед громадськості, а питання про можливе існування позаземного життя йому ставлять навіть під час приватних розмов.

Водночас Трамп не назвав імен пілотів, точного часу чи місця спостережень. Незалежних доказів того, що описані об'єкти справді рухалися із заявленою швидкістю, в інтерв'ю не представлено.

Раніше Трамп доручив американським відомствам розпочати оприлюднення урядових документів, пов'язаних із невідомими літаючими об'єктами та можливими свідченнями позаземного життя.

Пентагон також публікував матеріали про спостереження невстановлених повітряних явищ. Частина таких випадків залишається без остаточного пояснення, однак американські військові дослідники не виявили підтверджених доказів існування позаземних технологій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Дональд Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО. Президент США заявив, що американські відомства виявили значну кількість матеріалів, які становлять суспільний інтерес, та пообіцяв їх оприлюднити.

Згодом США опублікували нову партію розсекречених матеріалів про невідомі повітряні явища. До неї увійшли 64 файли, зокрема відеозаписи, аудіоматеріали та документи про спостереження незвичайних об'єктів. Водночас оприлюднені матеріали не стали доказом існування позаземних цивілізацій.

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Теги: Дональд Трамп НЛО США

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