Віткофф і Путін обговорили відновлення прямих переговорів між РФ та Україною

Ушаков наголосив, що сьогоднішня розмова Путіна і Віткоффа дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна і спецпредставника президента США Стіва Віткоффа тривала три години, була конструктивною і корисною. Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, інформує «Главком».

Ушаков наголосив, що сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань. Зокрема, на зустрічі Путіна і Віткоффа йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною.

Нагадаємо, що Віткофф та Путін провели четверту зустріч починаючи з лютого 2025 року. Попередня зустріч Путіна та спецпосланника Трампа проходила у Петербурзі.

У Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа pic.twitter.com/faaSr7f9fj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 25, 2025

На відео потрапив фрагмент, де представник Трампа щиро усміхається до російського диктатора та запитує як у нього справи. Варто зазначити, що Російська Федерація вчора масовано обстріляла Україну, вбивши у столиці 12 людей та поранивши сотню.

Як відомо, літак Віткоффа приземлився у московському аеропорту «Внуково». «Спецрейс зі США, який раніше увійшов у повітряний простір РФ з боку Латвії, приземлився в аеропорту «Внуково», – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час зустрічі з російським диктатором.

Під час попереднього візиту, який відбувся 11 квітня 2025 року, Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори тривали понад п'ять годин, і, за словами представників Білого дому.

Ще раніше, у березні, Віткофф відвідав Москву, де провів переговори з російськими посадовцями. Тоді обговорювалися можливості для мирного врегулювання війни та економічної співпраці між США і Росією.