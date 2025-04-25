Рубіо анонсував нові раунди переговорів щодо мирного врегулювання в Україні

Рубіо: Війну можна припинити. Обидві сторони просто повинні погодитися з цим

Рубіо зазначив, що масований ракетний удар Росії по Україні, який стався 24 квітня, є нагадуванням про необхідність швидшого завершення війни

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував нові раунди переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні, які мають відбутися вже найближчими вихідними. Про це він повідомив під час брифінгу президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, де був присутній особисто, повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, партнери отримали чітке запитання – що саме потрібно зробити, аби зупинити російську агресію проти України.

«Війну можна припинити. Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася хороша зустріч. У вихідні будуть хороші зустрічі. Ми показали їм фінішну межу. Нам потрібно, щоб обидві сторони погодились», – заявив він.

Рубіо також зазначив, що масований ракетний удар Росії по Україні, який стався 24 квітня, є нагадуванням для світу про необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Окремо держсекретар відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. За його словами, жоден інший світовий лідер не докладає стільки зусиль, аби завершити конфлікти. Він наголосив, що Трамп прагне не лише припинити вже існуючі війни, а й запобігти виникненню нових. Саме з цією метою Вашингтон веде переговори як з Україною та Росією, так і з Іраном.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією. Таке твердження він зробив в інтервʼю порталу The Free Press, передає «Главком».

Рубіо заявив, що у війни Росії проти України «немає військового рішення», тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

«Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії – ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами», – описав держсекретар.

До слова, Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.