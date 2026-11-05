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CNN: Демократи готують розслідування проти Маска через Starshield в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Демократи готують розслідування проти Маска через Starshield в Україні
Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу
фото з відкритих джерел

14 жовтня сталися перебої в роботі Starshield в Україні 

Комітет Сенату США з міжнародних відносин розпочав підготовку до масштабних парламентських розслідувань, надіславши офіційні вимоги щодо збереження документів приватним компаніям та представникам адміністрації. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією помічника демократів у Сенаті, відповідні листи були направлені Ілону Маску у зв'язку з випадками уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України. Окрім цього, запити отримали банки, порти та приватні структури, причетні до угод щодо постачання російського дизельного пального.

У сенатському комітеті наголошують, що надсилання подібних вимог є стандартною процедурою збереження доказової бази стосовно суб'єктів, підозрюваних у порушенні законодавства або залучених до сумнівної діяльності. З переходом контролю над Конгресом до Демократичної партії в січні та очікуваним призначенням сенатора Кріса Кунса головою комітету, опозиція планує розгорнути активний нагляд і перевірку рішень адміністрації Дональда Трампа за останні два роки.

У той же час щодо законодавчих процесів у період «кульгавої качки» суттєвих змін до Закону про національну оборону (NDAA) не очікується, оскільки базовий текст документа вже узгоджено обома палатами. Попри те, що чинна республіканська більшість навряд чи підтримає введення обмежень щодо повноважень президента в цей період, у новому складі Конгресу процес кадрових призначень та затвердження послів зазнає суттєвих ускладнень для Білого дому.

Раніше повідомлялося, що капітал Ілона Маска скоротився більш ніж на $60 млрд після того, як Республіканська партія зазнала поразок на проміжних виборах у США. 

Перед цим мільярдер інвестував близько $446 млн у підтримку політичної сили задля збереження її контролю над Конгресом.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: розслідування США вибори у США Ілон Маск

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