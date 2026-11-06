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Демократи оголосили про намір скасувати мита Трампа проти союзників США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Демократи оголосили про намір скасувати мита Трампа проти союзників США
Демократи пообіцяли скасувати 50-відсоткові мита Трампа проти Канади
фото: Reuters

Після перемоги на проміжних виборах демократи націлилися на одне з ключових рішень американського президента

Представники Демократичної партії США заявили про намір домагатися скасування мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом проти американських союзників, зокрема Канади. Після перемоги на проміжних виборах демократи планують використати контроль над Конгресом для перегляду торговельної політики Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Відповідну заяву зробив конгресмен від штату Меріленд Джеймі Раскін, провідний представник демократів у юридичному комітеті Палати представників. В інтерв'ю CBC News на Капітолійському пагорбі він наголосив, що відновлення торговельних відносин із Канадою стане одним із пріоритетів партії.

«Ми прагнемо вільної та справедливої торгівлі з Канадою, як і з рештою світу. Тож це питання буде одним із пріоритетних у нашому порядку денному», – заявив Раскін.

Його коментарі пролунали після проміжних виборів до Конгресу США, за результатами яких, як повідомляє видання, демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом.

За словами Раскіна, незгода з торговельною політикою Трампа стала однією з причин, які допомогли демократам повернути контроль над законодавчим органом. Він також наголосив, що саме Конгрес має конституційні повноваження регулювати міжнародну торгівлю та встановлювати мита.

«Це одна з причин, чому ми відвоювали контроль над Конгресом, ми покладемо край цим митам. Згідно з Конституцією, Конгрес контролює податки та мита. Конгрес регулює торгівлю як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні. Тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб чітко дати зрозуміти: ми не вводили 50-відсоткові мита на наших демократичних союзників і друзів у Канаді», – сказав конгресмен.

Раскін, якого переобрали на шостий термін, очікує очолити юридичний комітет Палати представників після початку роботи нового складу Конгресу.

Політик висловив сподівання, що перші зрушення у торговельних відносинах між США та Канадою відбудуться протягом перших 100 днів роботи нового Конгресу у 2027 році.

«Ми хочемо сказати нашим демократичним союзникам по всьому світу, особливо нашим найкращим друзям, таким як Канада, що сили демократії та свободи перемогли в цьому Конгресі, і ми будемо дуже швидко діяти, щоб відновити нормальні відносини», – наголосив Раскін.

Водночас конкретний механізм скасування мит та строки ухвалення відповідних законодавчих рішень демократи поки не представили. Попри заявлені наміри, реалізація таких змін залежатиме від подальшої роботи Конгресу та взаємодії законодавчої влади з адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, що 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких Демократична партія здобула більшість в обох палатах. Демократи отримали достатньо місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчий процес і посилити нагляд за діяльністю адміністрації Дональда Трампа.

Раніше «Главком» повідомляв, що Трамп оголосив про запровадження додаткового 10-відсоткового мита на канадські товари після конфлікту навколо реклами з використанням промови колишнього президента США Рональда Рейгана. Американський лідер також заявив про припинення торговельних переговорів із Канадою.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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