Ескпрезидент Грузії вважає, що кінець диктатури Путіна вже дуже близько

Мобілізація підірве підтримку кремлівського режиму

Сьогодні президент РФ Володимир Путін прискорив кінець свого режиму і розвал Росії. Запровадженням часткової мобілізації він практично визнав, що програє війну і використовує останній аргумент – ядерну зброю. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці.

«Будь-яке використання ядерної зброї неминуче безпосередньо втягне Захід на чолі з Америкою у війну... Мобілізація також є червоною лінією всередині Росії, перетин якої повністю підірве підтримку режиму. До кінця року Путіна вже не буде при владі і в Росії буде повний хаос», – вважає Саакашвілі.

Путін загнав себе в пастку, з якої немає хорошого виходу, вважає експрезидент Грузії.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».