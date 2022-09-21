Головна Країна Політика
search button user button menu button

До кінця року Путіна вже не буде при владі – Саакашвілі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
До кінця року Путіна вже не буде при владі – Саакашвілі 
Ескпрезидент Грузії вважає, що кінець диктатури Путіна вже дуже близько 
фото з відкритих джерел

Мобілізація підірве підтримку кремлівського режиму 

Сьогодні президент РФ Володимир Путін прискорив кінець свого режиму і розвал Росії. Запровадженням часткової мобілізації він практично визнав, що програє війну і використовує останній аргумент – ядерну зброю. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці.  

«Будь-яке використання ядерної зброї неминуче безпосередньо втягне Захід на чолі з Америкою у війну... Мобілізація також є червоною лінією всередині Росії, перетин якої повністю підірве підтримку режиму. До кінця року Путіна вже не буде при владі і в Росії буде повний хаос», – вважає Саакашвілі.  

Путін загнав себе в пастку, з якої немає хорошого виходу, вважає експрезидент Грузії. 

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

Читайте також: Кого Путін мобілізує у першу чергу та чи вийде «відкосити»: всі деталі
Теги: мобілізація Михайло Саакашвілі путін Facebook президент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Часткова мобілізація у Росії розпочинається з 21 вересня
Росіяни, налякані мобілізацією, уже просяться в Європу
Сьогодні, 13:30
Мобілізації також не підлягають депутати представницьких держорганів та голови муніципальних утворень
Мобілізація в РФ: чи піде воювати російська еліта
Сьогодні, 13:25
Арестович про виступ Путіна: Мова повна вибачень, інтонації, що просять, місцями – запобігливі. Усі ознаки внутрішньої катастрофи
Українські зірки про Путіна та мобілізацію: Дайте діду пігулки
Сьогодні, 14:37

Політика

Мобілізація Кремля: Зеленський відповів російському диктатору
Мобілізація Кремля: Зеленський відповів російському диктатору
Військовий облік для жінок: Рада підтримала законопроєкт
Військовий облік для жінок: Рада підтримала законопроєкт
До кінця року Путіна вже не буде при владі – Саакашвілі 
До кінця року Путіна вже не буде при владі – Саакашвілі 
Литва передасть Україні дрони-камікадзе
Литва передасть Україні дрони-камікадзе
Зеленський призначив начальницю військової адміністрації Херсона
Зеленський призначив начальницю військової адміністрації Херсона
Британія готова допомогти Україні із закупівлею газу – Шмигаль
Британія готова допомогти Україні із закупівлею газу – Шмигаль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
165K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
70K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
55K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
47K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
43K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту