Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року
Загалом від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень
Фото з відкритих джерел

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

За добру росіяни завдали по території України ракетного удару, застосувавши одну ракету, 50 авіаударів, скинувши 55 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили 3682 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень.  Українські воїни роблять усе можливе для захисту цивільного населення.  Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має. Зазнає значних втрат. Найгарячіше на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого. Один бій триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник три рази проводив штурми у районах Петропавлівки та у бік Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Невського, а також у Серебрянському лісі. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі успішно відбили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник активізувався, здійснивши п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти вісім разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім - відбито, ще один бій триває. Ворог активно бомбардує місто Торецьк - завдав майже  двадцять авіаударів КАБами.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 21 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік восьми різних населених пунктів. Найбільше атакували у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Гродівки та Яснобродівки. Десять з цих атак ще продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 154 окупанти. Окрім того, знищено три гармати, бронемашину «Тигр» та чотири одиниці іншого автотранспорту. Також, пошкоджено танк, шість автомобілів та артсистему.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції поблизу Костянтинівки та Парасковіївки. Всі штурми відбито.

На Времівському напрямку

Українські воїни відбивають два штурми наших позицій у бік Водяного. При цьому ворог досить активно застосовував некеровані авіаракети - вдарив по районах Урожайного і Новодонецького.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Відбито чотири штурми.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
Теги: окупанти Генштаб Торецьк місто озброєння населення ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського
Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року
12 липня, 00:27
Невеликі українські штурмові групи регулярно входять на північ від Харкова
Окупанти продовжують наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці
13 липня, 05:00
Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера
В Ірпені благодійники за допомогою 3D-принтера збудували дім для родини загиблого військового
20 липня, 18:58
Дві дівчинки було переведено 22 липня до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер.
Австрія прийняла на лікування трьох онкохворих дівчаток з «Охматдиту»
23 липня, 05:15
Сирський наразі працює на найгарячіших ділянках Східного фронту. Джерело: https://censor.net/ua/p3500862
Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)
22 липня, 08:34
Росія під час наступу не змогла досягти своїх найамбітніших цілей
Росія атакувала Харківщину на місяць раніше, ніж передбачалося – The Telegraph
29 липня, 09:27
Загиблих і травмованих немає
На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника почалася пожежа
31 липня, 08:26
Найгірша ситуація із відпустками у Румунії, де 36 %опитаних цього року залишаться без відпочинку
Скільки європейців не можуть дозволити собі відпустку: дані дослідження
31 липня, 09:36
Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення
Найбільша активність ворога зберігається на двох напрямках – Генштаб
1 серпня, 17:26

Події в Україні

Дрони та артилерія: численні російські удари по Сумщині протягом дня
Дрони та артилерія: численні російські удари по Сумщині протягом дня
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року
У Сумах пролунали вибухи
У Сумах пролунали вибухи
На сході України окупанти захопили Сергіївку та низку інших населених пунктів
На сході України окупанти захопили Сергіївку та низку інших населених пунктів
Військова операція в Курській області, перша смерть від нового штаму коронавірусу. Головне за 7 серпня
Військова операція в Курській області, перша смерть від нового штаму коронавірусу. Головне за 7 серпня
Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району
Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
38K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
25K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
19K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
16K
Норвегія змінила соцвиплати для українських біженців: скільки грошей можна отримати
11K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua