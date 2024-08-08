Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року

Загалом від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

За добру росіяни завдали по території України ракетного удару, застосувавши одну ракету, 50 авіаударів, скинувши 55 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили 3682 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень. Українські воїни роблять усе можливе для захисту цивільного населення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має. Зазнає значних втрат. Найгарячіше на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку

Противник три рази проводив штурми у районах Петропавлівки та у бік Новоосинового.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Невського, а також у Серебрянському лісі. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі успішно відбили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського та Переїзного.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник активізувався, здійснивши п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Бої продовжуються.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти вісім разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім - відбито, ще один бій триває. Ворог активно бомбардує місто Торецьк - завдав майже двадцять авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 21 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік восьми різних населених пунктів. Найбільше атакували у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Гродівки та Яснобродівки. Десять з цих атак ще продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 154 окупанти. Окрім того, знищено три гармати, бронемашину «Тигр» та чотири одиниці іншого автотранспорту. Також, пошкоджено танк, шість автомобілів та артсистему.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції поблизу Костянтинівки та Парасковіївки. Всі штурми відбито.

На Времівському напрямку

Українські воїни відбивають два штурми наших позицій у бік Водяного. При цьому ворог досить активно застосовував некеровані авіаракети - вдарив по районах Урожайного і Новодонецького.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Відбито чотири штурми.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.