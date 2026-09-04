Patriot для України: Іспанія наростить поставки ракет

Альбарес: Мадрид давно допомагає Україні і продовжуватиме це робити

Іспанія продовжить постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідні для захисту від російських балістичних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Альбарес: підтримка триває без перерв

Міністр відповів на запитання журналістів під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Віклоу, Ірландія.

«Ми робимо це протягом тривалого часу і будемо продовжувати це робити», – наголосив Альбарес.

Заява пролунала на тлі закликів Києва збільшити постачання боєприпасів саме для цих систем – вони відіграють ключову роль у перехопленні російських балістичних ракет.

Напередодні, 2 вересня, Альбарес зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в кулуарах тієї ж зустрічі у Віклоу. Сторони обговорили підтримку України, захист цивільного населення та критичної інфраструктури. За підсумками переговорів Альбарес підтвердив не лише незмінну підтримку Мадрида, а й збільшення обсягів поставок ракет.

Коаліція, навчання і власні запаси

24 серпня МЗС Іспанії офіційно підтвердило, що країна є одним із засновників Антибалістичної коаліції – об'єднання, яке має посилити захист української території від ракетних загроз, що становлять ризик і для безпеки всієї Європи.

Іспанські військові також готують українських фахівців до експлуатації Patriot у межах місії ЄС EUMAM-Ukraine.

Це не перша партія ракет від Мадрида: ще у квітні 2024 року Іспанія оголосила про передачу п'яти ракет PAC-2, а в травні того ж року міністерство оборони країни повідомило про підготовку нової партії.

Паралельно Мадрид оновлює власні комплекси: іспанський уряд уклав з американською Raytheon контракт на 1,7 млрд доларів на постачання радарів, пускових установок, командних пунктів, станцій управління та навчального обладнання для Patriot. Іспанська компанія Sener братиме участь у виробництві – вона випускає електромеханічну систему управління ракетою GEM-T, яка входить у глобальний ланцюг постачання Patriot.

Нагадаємо, наприкінці березня Іспанія вже погоджувалася передати Україні перші п'ять ракет до Patriot вартістю €15 млн під час візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида. А 1 вересня стало відомо, що НАТО й ЄС тиснуть на Іспанію та Грецію, вимагаючи передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для цих систем.