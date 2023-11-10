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Байден відреагував на розширення гуманітарних пауз у Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден відреагував на розширення гуманітарних пауз у Секторі Гази
Байден продовжить виступати за безпеку цивільного населення і сконцентрує свої зусилля на збільшенні гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Байден привітав рішення Ізраїлю формалізувати та продовжити гуманітарні паузи у бойових діях у Секторі Гази

Ізраїль планує розширити гуманітарні паузи у Газі, і на це рішення відреагував президент США Джо Байден. Про це повідомляє Times of Israel.

Байден привітав рішення Ізраїлю формалізувати та продовжити гуманітарні паузи у бойових діях у Секторі Гази.

«Ці паузи допоможуть перемістити мирних жителів у більш безпечні області, віддалені від активних бойових дій. Це крок у правильному напрямку», – написав Байден у своєму Twitter.

Американський президент заявив, що він продовжить виступати за безпеку цивільного населення і сконцентрує свої зусилля на збільшенні гуманітарної допомоги для полегшення страждань населення в Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази. Це зроблено задля можливості палестинським громадянам покинути цей район.

«Бойові дії проти терористів ХАМАСА тривають, але у певних місцях протягом певного періоду за кілька годин. Ми хочемо сприяти безпечному переміщенню цивільних осіб із зони бойових дій і ми робимо це», – заявив Нетаньяху.

Нетаньяху також повторює, що Ізраїль не погодиться на більш довгострокове припинення вогню, доки заручників не буде звільнено. За даними Ізраїлю, ХАМАС утримує близько 240 заручників.

Раніше повідомлялося, що бойові дії Ізраїлю проти терористів ХАМАСу триватимуть, бо шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає.

Також президент Джо Байден зажадав від ізраїльтян зупинення бойових дій на кілька днів, щоб спробувати звільнити заручників, яких утримують бойовики ХАМАС. У відповідь Ізраїль погодився запровадити чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи в бойових діях на території сектора Гази, починаючи з четверга. 

Нагадаємо, ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАСу. Як стверджують в ЦАХАЛ, керівника протитанкового ракетного підрозділу ХАМАСу було знищено під час удару винищувача армії оборони Ізраїля.

Раніше повідомлялося, що під час обшуків будівель в Газі сили ЦАХАЛ виявили спеціальні ракети, що технологічно відрізняються від відомих раніше типів. Повідомляється про знайдення нових видів озброєння, небачених раніше. Ця знахідка допоможе ЦАХАЛу вивчити нову зброю та покращити захист від неї.

Теги: населення озброєння ХАМАС президент Ізраїль міністр

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