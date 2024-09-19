Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині – ЗМІ

Onet: Польща може використати майбутнє головування в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ

Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень. Про це повідомляє польський журналіст Марцін Терлік, передає Onet.

За даними його джерел, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на цю тему.

Як повідомляється, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером. Польське МЗС заявило, що нинішня позиція України щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, і найближчим часом будуть вжиті конкретні заходи.

Одне з можливих рішень – використати майбутнє головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ. Польща може вплинути на євроінтеграційні переговори України, вимагаючи врегулювання історичних питань, зазначають джерела.

Водночас представник польської дипломатії наголосив, що оборонні питання не стануть предметом торгу в цих переговорах.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. На цю заяву вже відреагували народні депутати України Микола Княжицький і Володимир В'ятрович.

Також українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну.