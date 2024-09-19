Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині – ЗМІ
Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
фото: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Onet: Польща може використати майбутнє головування в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ

Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень. Про це повідомляє польський журналіст Марцін Терлік, передає Onet.

За даними його джерел, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на цю тему.

Як повідомляється, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером. Польське МЗС заявило, що нинішня позиція України щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, і найближчим часом будуть вжиті конкретні заходи.

Одне з можливих рішень – використати майбутнє головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ. Польща може вплинути на євроінтеграційні переговори України, вимагаючи врегулювання історичних питань, зазначають джерела.

Водночас представник польської дипломатії наголосив, що оборонні питання не стануть предметом торгу в цих переговорах.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. На цю заяву вже відреагували народні депутати України Микола Княжицький і Володимир В'ятрович.

Також українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну. 

Читайте також:

Теги: переговори журналіст президент Володимир Зеленський міністр Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкраще заробляють поляки у Сопоті
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка
20 серпня, 09:36
Питання зменшення робочого тижня викликало суперечки у польському уряді
Поляки працюватимуть менше? Уряд планує скоротити тривалість робочого часу
30 серпня, 12:38
Дональд Трамп виступає під час передвиборчого заходу в Alro Steel 29 серпня 2024 року в Поттервіллі, штат Мічиган
Трамп заявив, що мав «повне право» втручатися у президентські вибори 2020 року
2 вересня, 08:53
У вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував зміни у Кабінеті Міністрів нашої держави
«Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді
5 вересня, 20:57
Аргентина закликала Міжнародний кримінальний суд (видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро
Аргентина закликала міжнародний суд видати ордер на арешт президента Венесуели
7 вересня, 23:17
Глава уряду уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни
Прем'єр-міністр анонсував кадрові зміни у Кабміні
10 вересня, 15:32
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президент підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні
Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів
12 вересня, 18:38
Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію»
Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph
14 вересня, 22:51

Суспільство

Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині – ЗМІ
Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині – ЗМІ
Мріяв, щоб його діти ніколи не одягали «броніки». Згадаймо розвідника Богдана Михайленка
Мріяв, щоб його діти ніколи не одягали «броніки». Згадаймо розвідника Богдана Михайленка
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
Чи кожен батько трьох неповнолітніх має право на відстрочку? Пояснення ТЦК
Чи кожен батько трьох неповнолітніх має право на відстрочку? Пояснення ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
55K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
25K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
11K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»

Новини

Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua