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Білоруський винищувач порушив повітряний простір України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білоруський винищувач порушив повітряний простір України
Винищувач перетнув державний кордон України з території Білорусії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряний простір України порушив навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі

Сьогодні, 24 вересня, білоруський винищувач Як-130 порушив повітряний простір України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний», – о 14:28 зауважили Повітряні сили України.

Однак 14:46 Збройні сили України зауважили про відбій загрози повітряної цілі з Білорусі. За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», повітряний простір України порушив навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

Нагадаємо, що о 14:29 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека також оголошувалася в низці північних областей. За даними моніторингових телеграм-каналів, літак Як-130 перетинав держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.

До слова, в ніч на 24 вересня ворог атакував Київщину ударними дронами. У двох районах регіону внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил.

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Теги: Білорусь винищувач Україна війна тривога літак Повітряні сили ЗСУ

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