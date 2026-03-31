Ворожа пропаганда за допомогою ШІ вигадала українського бійця, який загинув на Близькому Сході

glavcom.ua
Пропаганда РФ продовжує поширювати фейки про нібито загибель українських військових в Еміратах
фото: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти запустили чергову абсурдну дезінформаційну кампанію. Цього разу ворог намагається переконати мережу у нібито загибелі українських військових на території Об'єднаних Арабських Еміратів, використовуючи для цього фотографії реальних захисників, які загинули на фронті в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси почали поширювати фото «загиблого військового», який начебто перебував з якоюсь «місією» на Близькому Сході. Мета фейку – дискредитувати Збройні Сили України та створити ілюзію участі українських сил у сторонніх конфліктах.

«Пропагандисти використали реальне фото українського захисника Миколи Сищика, який загинув у бою за Україну в липні 2024 року. За допомогою штучного інтелекту ворог «омолодив» обличчя загиблого військового та змінив ім’я», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати повідомлення з сумнівних Telegram-каналів, які спекулюють на темі загиблих героїв.

«Главком» писав, що Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії. У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що пропагандистські медіа ворога почали розповсюджувати інформацію, що група з «понад 30 українських диверсантів» під Куп’янськом нібито намагалася здійснити атаку, перебуваючи «під наркотиками». Окупанти стверджують, що у загиблих військових буцімто виявили психотропні речовини.

У Центрі протидії дезінформації також зауважують, що це типовий для російської пропаганди підхід – гучні звинувачення, підкріплені для «правдоподібності» візуальним контентом, який не має прямого зв’язку з озвученими заявами.

Нагадаємо, що російські медіа поширили понад 200 публікацій спрямованих на дискредитацію безпекового співробітництва. Йдеться про безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. 

