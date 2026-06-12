Ціни на нафту впали на тлі заяв Трампа про близьку угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про припинення війни з Іраном можна підписати протягом кількох днів

Світові ціни на нафту продовжили зниження після заяви президента Дональда Трампа про можливість підписання мирної угоди з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

На відкритті торгів вартість нафти West Texas Intermediate впала майже на 3% – до $85 за барель, тоді як марка Brent закріпилася на рівні близько $90. Цьому передували два дні американських військових ударів по Ірану, які Трамп ініціював через звинувачення Тегерана в затягуванні перемовин, але згодом скасував, оголосивши про близькість компромісу. Водночас, глава Білого дому попередив, що пакт ще не укладено остаточно, а Іран наразі не підтвердив схвалення жодного тексту угоди.

Попередні воєнні дії призвели до фактичного блокування Ормузької протоки, що перекрило критично важливі поставки нафти, палива та газу на світовий ринок і спровокувало зростання інфляції. За словами Трампа, верховний лідер Ірану вже дав згоду на домовленості, які передбачають негайне відкриття протоки, а для підписання документів до Європи може вирушити віцепрезидент Джей Ді Венс. Попри оптимізм американського лідера, який раніше неодноразово заявляв про досяжність компромісу без реальних результатів, офіційний Тегеран поки не поспішає підтверджувати фіналізацію процесу.

Як відомо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про досягнення фінальних домовленостей між США та Іраном є лише спекуляціями, а Тегеран наразі не ухвалив остаточного рішення щодо жодної угоди.

За його словами, Катар і Пакистан дійсно виступають активними посередниками, проте дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позицій американською стороною.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення.

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.