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Комітет Сенату США схвалив $750 млн для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Комітет Сенату США схвалив $750 млн для України
$750 млн підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ в американських виробників
фото з відкритих джерел

Підтриманий законопроєкт також зобов'язує розвідувальні органи США допомагати Києву у захисті та деокупації захоплених земель

Комітет зі збройних сил Сенату США затвердив свою версію щорічного Закону про оборонну політику (NDAA) із загальним бюджетом $1,15 трлн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ передбачає виділення $750 млн у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні, які підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ в американських виробників. Окрім цього, законопроєкт встановлює сувору заборону на використання бюджетних коштів для визнання російського суверенітету над окупованими територіями України та зобов'язує розвідувальні органи США допомагати Києву у захисті та деокупації цих земель.

У сенатській версії документа також підтримали пропозицію Дональда Трампа щодо зміни назви Міністерства оборони на Міністерство війни, аналогічно до рішення профільного комітету Палати представників, хоча демократи виступають проти такої ініціативи. Попереду на законопроєкт чекає тривала процедура: голосування в обох палатах Конгресу, етап узгодження спільного тексту та фінальне рішення президента. 

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала 226 до 195 за законопроєкт про нову допомогу Україні та жорсткі санкції проти Росії – перший великий проукраїнський крок нижньої палати з часів президентства Байдена.

До 207 демократів приєдналися 18 республіканців та незалежний конгресмен Кевін Кайлі з Каліфорнії, який зазвичай голосує разом із республіканцями. Спікер Майк Джонсон напередодні на закритій нараді закликав однопартійців дати Трампу простір для переговорів із Москвою, однак частина фракції його не послухала.

Нагадаємо, 4 червня Палата представників провела процедурне голосування, яке відкрило шлях до розгляду законопроєкту в обхід республіканського керівництва. А 13 травня петиція зібрала необхідні 218 підписів. Для порівняння: востаннє Конгрес ухвалював масштабне рішення щодо допомоги Україні у квітні 2024 року – тоді Байден підписав пакет на понад $60 млрд.

Теги: США гроші Україна

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