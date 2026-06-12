NYT: У війні на Близькому Сході немає переможців

Трамп і Нетаньяху розпочали війну з ісламським режимом, щоб повалити його, і не мали плану Б, якщо план А провалиться, що й сталося

Лідери Ізраїлю, Ірану, США, а також угруповань ХАМАС і «Хезболла» мають спільне прагнення – уникнути внутрішніх розслідувань щодо своєї діяльності в поточному близькосхідному конфлікті, оскільки фінал цієї війни для кожного з них є програшним. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Головна причина затягування бойових дій полягає в тому, що після настання миру на всіх цих керівників чекає нищівний моральний, політичний та економічний розрахунок за власні помилки.

ХАМАС, який розпочав конфлікт 7 жовтня 2023 року з жорстокого вторгнення в Ізраїль, вбивства понад 1200 осіб та викрадення 250 заручників, не мав жодних мирних планів співіснування двох народів. Його метою була ілюзорна спроба спровокувати регіональне повстання для знищення єврейської держави. У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Бtньямін Нетаньягу та його ультраправий уряд розпочали війну на знищення, прагнучи встановити одноосібний контроль над територіями.

Бойовики ХАМАС навмисно окопалися серед цивільних у Газі, через що палестинське населення зазнало жорстокої відплати: понад 70 тисяч загиблих та 170 тисяч поранених, що становить близько 10% довоєнного населення. Лідер ХАМАС Ях'я Сінвар вважав це «необхідними жертвами», які дійсно призвели до безпрецедентної міжнародної делегітимізації Ізраїлю та зростання антисемітизму у світі.

Попри колосальні фінансові витрати та руйнування власної репутації, Нетаньягу досі не знищив ХАМАС повністю, який контролює 40% Гази. Багато воєнних рішень ухвалювалися прем'єром лише задля збереження влади ультрарадикалів, щоб самому уникнути в'язниці за корупцію та заблокувати судове розслідування провалу оборони 7 жовтня. При цьому ХАМАС також не здобув палестинської державності, а прирік мільйони людей на страждання.

Аналогічний провал спіткав і «Хезболлу», яка втягнула весь Ліван у війну в інтересах Ірану, хоча до 7 жовтня Ізраїль не окупував ліванських земель. Зараз ізраїльські війська перебувають на півдні Лівану, шиїтські квартали Бейрута та села розгромлені, а мільйон ліванців стали біженцями. Це довело, що «Хезболла» діє як найманець Тегерана. Тим часом план Дональда Трампа та Нетаньягу повалити ісламський режим в Ірані за допомогою авіаударів провалився, оскільки у Вашингтона не було плану Б. Натомість Тегеран задіяв свої резервні плани: заблокував Ормузьку протоку, перекривши 20% світових поставок нафти, та атакував арабських союзників США в Перській затоці, спровокувавши кризу. Попри виживання режиму, іранська влада також боїться розслідувань свого народу щодо мільярдів доларів, витрачених на ядерну програму та імперіалізм замість добробуту громадян, тому нещодавній інцидент зі збиттям американського гелікоптера є спробою продовжити конфлікт.

Президент США Дональд Трамп наразі намагається врятувати ситуацію через підписання угоди про передачу Іраном ядерних матеріалів. Проте це фактично дасть нове життя чинному режиму в Тегерані. Іран погодиться на пакт лише в обмін на мовчазне визнання його контролю над Ормузькою протокою, повернення мільярдів доларів заморожених активів та скасування санкцій. Таким чином, замість обіцяної Трампом «беззастережної капітуляції» Ірану, США забезпечать його виживання, чого Конгрес також не захоче залишати без розслідувань.

Зрештою, війну вели погані лідери заради власних амбіцій, і лише тотальний біль від втрат наразі змушує їх іти до припинення вогню, яке має відкрити простір для народних комісій із вимогою до всієї цієї влади піти у відставку.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення.

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За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.