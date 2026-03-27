РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки

Російські медіа поширили понад 200 публікацій спрямованих на дискредитацію безпекового співробітництва

Кремлівська пропаганда намагається підірвати безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Повідомляється, що інформаційні атаки супроводжують візит Президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, де просуваються меседжі про нібито «бажання заробити на чужій війні» та «низьку якість» продукції українського оборонно-промислового комплексу. За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 26 березня на 120 ресурсах опублікували 7,3 тис. матеріалів про Україну.

«Це майже у 1,2 раза більше, ніж на понад 1,1 тис. легітимних медіа, які поширили близько 6,1 тис. публікацій. Таким чином, близько 54% матеріалів про Україну іноземними мовами розміщені на ресурсах, залучених до інформаційних втручань та інформаційних операцій РФ», – йдеться в повідомленні.

Ключовими напрямами цих кампаній є просування наративів про Україну як «неспроможну державу», «тотально залежну» від зовнішньої допомоги та таку, що перебуває під «зовнішнім управлінням». Паралельно поширюються тези про нібито «розкол» в ЄС і НАТО через підтримку України, а також про «слабкість» Європейського Союзу.

Окрему увагу приділено просуванню наративу про «Україну як терористичну державу», яка нібито є «загрозою» та «джерелом нестабільності». Для цього використовуються звинувачення у причетності до атак, зокрема щодо інциденту з танкером ALTURA у Чорному морі та операції Сил оборони України у Ленінградській області РФ 24-25 березня, які російські ресурси подають як «терористичні».

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

Як стало відомо Bloomberg, Україна та Саудівська Аравія мають намір підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки, зокрема захисту повітряного простору.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.