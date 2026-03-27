Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль дискредитує оборонну співпрацю України в арабському світі
фото з відкритих джерел

Російські медіа поширили понад 200 публікацій спрямованих на дискредитацію безпекового співробітництва

Кремлівська пропаганда намагається підірвати безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Повідомляється, що інформаційні атаки супроводжують візит Президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, де просуваються меседжі про нібито «бажання заробити на чужій війні» та «низьку якість» продукції українського оборонно-промислового комплексу. За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 26 березня на 120 ресурсах опублікували 7,3 тис. матеріалів про Україну. 

«Це майже у 1,2 раза більше, ніж на понад 1,1 тис. легітимних медіа, які поширили близько 6,1 тис. публікацій. Таким чином, близько 54% матеріалів про Україну іноземними мовами розміщені на ресурсах, залучених до інформаційних втручань та інформаційних операцій РФ», – йдеться в повідомленні.

Ключовими напрямами цих кампаній є просування наративів про Україну як «неспроможну державу», «тотально залежну» від зовнішньої допомоги та таку, що перебуває під «зовнішнім управлінням». Паралельно поширюються тези про нібито «розкол» в ЄС і НАТО через підтримку України, а також про «слабкість» Європейського Союзу.

Окрему увагу приділено просуванню наративу про «Україну як терористичну державу», яка нібито є «загрозою» та «джерелом нестабільності». Для цього використовуються звинувачення у причетності до атак, зокрема щодо інциденту з танкером ALTURA у Чорному морі та операції Сил оборони України у Ленінградській області РФ 24-25 березня, які російські ресурси подають як «терористичні».

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

Як стало відомо Bloomberg, Україна та Саудівська Аравія мають намір підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки, зокрема захисту повітряного простору.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Читайте також:

Теги: Іран війна Україна росія фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua