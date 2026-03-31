Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії

Лариса Голуб
Російська пропаганда поширює черговий фейк про українську армію
Пропагандистські ресурси Росії заявляють, що «понад 30 українських диверсантів» під Куп’янськом були «під наркотиками»

Росія продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських захисників. Цього разу ворожі ресурси поширюють вигадки про нібито вживання заборонених речовин бійцями Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що пропагандистські медіа ворога почали розповсюджувати інформацію, що група з «понад 30 українських диверсантів» під Куп’янськом нібито намагалася здійснити атаку, перебуваючи «під наркотиками». Окупанти стверджують, що у загиблих військових буцімто виявили психотропні речовини.

«Як «докази» використовуються знімки з дронів із зафіксованою технікою та тілами загиблих. Водночас жодних підтверджень заяв про наркотики ці матеріали не містять. Також відсутня будь-яка інформація про час, місце та обставини зйомки», – зазначають у Центрі.

У Центрі протидії дезінформації також зауважують, що це типовий для російської пропаганди підхід – гучні звинувачення, підкріплені для «правдоподібності» візуальним контентом, який не має прямого зв’язку з озвученими заявами.

«Російська пропаганда системно просуває фейки про «наркотики», «найманців» і «воєнні злочини» українських військових, щоб сформувати їхній негативний образ», – заявляють у Центрі протидії дезінформації.

 У центрі наголошують, що російська пропаганда вигадує міфи про «хімічну стимуляцію» бійців, намагаючись підірвати авторитет української армії в очах світової спільноти.

«Главком» писав, що російські медіа поширили понад 200 публікацій спрямованих на дискредитацію безпекового співробітництва. Йдеться про безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. 

Повідомляється, що інформаційні атаки супроводжують візит Президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, де просуваються меседжі про нібито «бажання заробити на чужій війні» та «низьку якість» продукції українського оборонно-промислового комплексу. За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 26 березня на 120 ресурсах опублікували 7,3 тис. матеріалів про Україну. 

Ключовими напрямами цих кампаній є просування наративів про Україну як «неспроможну державу», «тотально залежну» від зовнішньої допомоги та таку, що перебуває під «зовнішнім управлінням». Паралельно поширюються тези про нібито «розкол» в ЄС і НАТО через підтримку України, а також про «слабкість» Європейського Союзу.

