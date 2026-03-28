Україна спростувала іранський фейк про удар: що сталось

glavcom.ua
Максим Бурич
МЗС та Міноборони спростували фейк про «удар» по українських фахівцях у Дубаї

Іранське державне агентство Fars поширило неправдиву інформацію про нібито атаку Корпусу вартових ісламської революції на склад українських антидронових систем в ОАЕ. Київ миттєво відреагував на вкид, назвавши його черговою маніпуляцією, що копіює методи російської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого.

Іранське видання, посилаючись на КВІР, стверджувало, що Тегеран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА та антидроновими системами в Дубаї. За їхньою версією, на об'єкті в момент «атаки» перебував 21 українець, і всі вони нібито загинули.

Жодних фото- чи відеодоказів «прильоту» або руйнувань в одному з найбільших мегаполісів світу іранська сторона не надала.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам категорично спростував заяви Тегерана.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян», – заявив дипломат.

Інформацію про загибель українців також спростувала Діана Давітян, речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова. Вона підкреслила, що дані про удар є абсолютно вигаданими.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк», – лаконічно підсумувала Давітян.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Дохи, столиці Держави Катар. Візит відбувається на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та спрямований на посилення стратегічного партнерства між країнами у сфері оборони та енергетики. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних складнощів в організації прямих тристоронніх зустрічей. За словами глави держави, відсутність тристоронніх перемовин склалася через неможливість сторін узгодити місце проведення переговорів. Головними перешкодами стали обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході та категорична відмова російської сторони зустрічатися на території США.

Читайте також:

Читайте також

Як ліквідація Хаменеї вдарить по Росії
Крах іранської теократії: як падіння союзника вдарить по Кремлю
2 березня, 12:32
Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч
2 березня, 05:55
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
3 березня, 04:28
Іран накопичив уран майже збройового рівня
Іран накопичив небезпечний запас урану – МАГАТЕ
3 березня, 23:55
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів
4 березня, 00:19
Олена Ющенко перебувала із сином на Кіпрі під час обстрілів Ірану по авіабазі
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
4 березня, 13:29
Ізраїльські сили переходять до наступної фази операції Roaring Lion
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану
5 березня, 23:34
Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»
Ізраїль завдав удару по центру Бейрута: ціллю стали іранські командири
8 березня, 04:58
Через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході, тепер з Бахрейну
Енергетична криза в Затоці: Бахрейн слідом за Катаром оголосив форс-мажор
9 березня, 10:46

Україна спростувала іранський фейк про удар: що сталось
Україна спростувала іранський фейк про удар: що сталось
Зеленський прибув до Катару
Зеленський прибув до Катару
Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента
Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента
Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів
Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом
Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
