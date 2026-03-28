Україна спростувала іранський фейк про удар: що сталось

Жодних фото- чи відеодоказів «прильоту» або руйнувань в одному з найбільших мегаполісів світу іранська сторона не надала

МЗС та Міноборони спростували фейк про «удар» по українських фахівцях у Дубаї

Іранське державне агентство Fars поширило неправдиву інформацію про нібито атаку Корпусу вартових ісламської революції на склад українських антидронових систем в ОАЕ. Київ миттєво відреагував на вкид, назвавши його черговою маніпуляцією, що копіює методи російської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого.

Іранське видання, посилаючись на КВІР, стверджувало, що Тегеран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА та антидроновими системами в Дубаї. За їхньою версією, на об'єкті в момент «атаки» перебував 21 українець, і всі вони нібито загинули.

Жодних фото- чи відеодоказів «прильоту» або руйнувань в одному з найбільших мегаполісів світу іранська сторона не надала.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам категорично спростував заяви Тегерана.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян», – заявив дипломат.

Інформацію про загибель українців також спростувала Діана Давітян, речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова. Вона підкреслила, що дані про удар є абсолютно вигаданими.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк», – лаконічно підсумувала Давітян.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Дохи, столиці Держави Катар. Візит відбувається на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та спрямований на посилення стратегічного партнерства між країнами у сфері оборони та енергетики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних складнощів в організації прямих тристоронніх зустрічей. За словами глави держави, відсутність тристоронніх перемовин склалася через неможливість сторін узгодити місце проведення переговорів. Головними перешкодами стали обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході та категорична відмова російської сторони зустрічатися на території США.