Новим міністром оборони Великої Британії призначено колишнього десантника Дена Джарвіса

53-річний Ден Джарвіс проходив службу в лавах збройних сил до 2011 року та звільнився в запас у званні майора

Після відставки очільника оборонного відомства Джона Гілі, який пішов із посади на знак протесту проти недостатнього фінансування армії, того ж дня визначився його наступника. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Новим міністром став депутат парламенту та колишній офіцер-десантник Ден Джарвис. Наразі 53-річний посадовець є випускником військової академії Сендгерст, він проходив службу в лавах збройних сил до 2011 року та звільнився в запас у званні майора.

Попередній міністр оборони Джон Гілі подав у відставку 11 червня, зазначивши у листі до глави уряду, що заплановані інвестиції в оборонний сектор суттєво менші від рівня, необхідного для захисту держави у нинішній небезпечний час. За результатами торішньої внутрішньої оцінки відомство просило виділити додаткові 28 млрд фунтів на найближчі чотири роки. Проте, за інформацією журналістів, Стармер не зміг переконати інші міністерства скоротити власні витрати на користь армії.

Слідом за Хілі із посади пішов і його заступник – міністр з питань збройних сил Ел Карнс.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку через розбіжності з прем’єр-міністром Кіром Стармером щодо обсягів фінансування оборонної сфери.

Гілі заявив, що уряд не забезпечив ресурсів, необхідних для реалізації нової оборонної стратегії країни в умовах зростання глобальних загроз.«Ми прийшли до влади, усвідомлюючи, що Британія стоїть перед новою ерою загроз, яка вимагає нової ери в обороні», – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що у Великій Британії зростає занепокоєння через темпи модернізації збройних сил. Представники військового керівництва країни вважають, що затримки з реалізацією оборонних програм можуть негативно вплинути на здатність держави реагувати на сучасні виклики безпеці.