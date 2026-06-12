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Міністр оборони США застеріг Кубу від розробки зброї проти США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр оборони США застеріг Кубу від розробки зброї проти США
Гегсет: Було б нерозумно з боку уряду Куби намагатися придбати або отримати доступ до тих видів зброї, які могли б потрапити на американську батьківщину
фото: AP

Піт Гегсет зауважив, що жодна країна у світі не здатна зрівнятися з можливостями США

Міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту на військово-морську базу Гуантанамо попередив кубинський уряд, що будь-які спроби створити або отримати зброю, здатну вразити територію Сполучених Штатів чи американську базу, спровокують нищівну для Гавани конфронтацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Посадовець підкреслив, що жодна країна у світі не здатна зрівнятися з можливостями США, проте висловив сподівання на покращення відносин із керівництвом Куби в майбутньому. Водночас, він зазначив, що Військове міністерство забезпечить президента Дональда Трампа всіма необхідними варіантами дій на випадок непередбачуваних ситуацій.

Поїздка Гегсета відбулася на тлі посиленого тиску адміністрації Трампа на комуністичний острів, що є антагоністом США з часів революції 1959 року під проводом Фіделя Кастро. Цьому візиту передували переговори головнокомандувача США в Латинській Америці генерала Френсіса Донована на периметрі бази Гуантанамо з кубинським генералом, а також травневий візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Гавани.

Крім того, 20 травня США офіційно звинуватили експрезидента Куби Рауля Кастро у чотирьох вбивствах через збиття цивільного літака з емігрантами у 1996 році. На думку експертів, активність Вашингтона демонструє кубинській владі готовність застосувати воєнний сценарій у разі відмови від переговорів. Додатково ситуацію загострює запроваджена Трампом фактична паливна блокада Куби через погрози санкціями країнам-постачальникам нафти, що спричинило масштабну енергетичну кризу та ризик міграційної кризи.

Паралельно держсекретар США Марко Рубіо висловив занепокоєння загрозою нацбезпеці через недієздатність Куби поблизу Флориди, обговоривши з генералом Донованом протидію загрозам стабільності та демократії в півкулі. У відповідь міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес попередив, що будь-яке військове втручання призведе до значного кровопролиття. Наостанок Піт Гегсет заявив, що незабаром очікуються важливі новини щодо Венесуели, де після січневого рейду американських військових та затримання соціалістичного лідера Ніколаса Мадуро з'явився новий партнер, готовий співпрацювати зі США у протидії наркотероризму.

Теги: США Куба Піт Гегсет

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