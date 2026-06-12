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Трамп заявив, що США сьогодні завершили війну з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що США сьогодні завершили війну з Іраном
Трамп: Ми сьогодні завершили війну з Іраном
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що США та Іран узгодили «дуже сильний меморандум про взаєморозуміння» 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «закінчили війну» з Іраном.  Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Трампа, сторони узгодили «дуже сильний меморандум про взаєморозуміння» щодо припинення бойових дій. Американський лідер підкреслив, що головна мета досягнута на 95%, оскільки Тегеран погодився ніколи не мати ядерної зброї.

Також президент США додав, що встановлена американськими військовими блокада суден, які заходять в іранські порти або виходять з них, триватиме до повної фіналізації цієї угоди.

Як відомо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про досягнення фінальних домовленостей між США та Іраном є лише спекуляціями, а Тегеран наразі не ухвалив остаточного рішення щодо жодної угоди.

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За його словами, Катар і Пакистан дійсно виступають активними посередниками, проте дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позицій американською стороною.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. 

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Теги: Іран війна Дональд Трамп переговори

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