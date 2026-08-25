Головна Світ Політика
search button user button menu button

Востаннє таке було перед вторгненням Росії: важлива деталь візиту директора ЦРУ до Москви

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Востаннє таке було перед вторгненням Росії: важлива деталь візиту директора ЦРУ до Москви
У листопаді 2021 року директор ЦРУ вже зустрічався з президентом Росії
колаж: glavcom.ua

Джон Реткліфф став першим директором ЦРУ після Вільяма Бернса, який публічно відомий своїм візитом до Росії

Останній відомий візит директора Центрального розвідувального управління США до Москви відбувся у листопаді 2021 року – за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді глава ЦРУ Вільям Бернс прибув до російської столиці за дорученням президента США Джо Байдена, щоб попередити Кремль про наслідки підготовки війни. Тепер до Москви приїхав чинний директор американської розвідки Джон Реткліфф, повідомляє «Главком».

За даними американського телеканалу, Реткліфф прибув до Росії для проведення зустрічей із представниками російської сторони. Офіційно ні ЦРУ, ні Білий дім не розкривають мети поїздки та імена можливих співрозмовників директора агентства.

Про прибуття Реткліффа стало відомо після того, як у московському аеропорту «Внуково» помітили американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III. За даними авіаційного моніторингу, борт із позивним RCH4555 прилетів до Москви з Риги. Перед цим він перебував у районі американської Joint Base Andrews неподалік Вашингтона.

Пізніше у Москві також помітили автомобілі американського дипломатичного представництва. Це стало додатковим сигналом про присутність американських посадовців у російській столиці.

У листопаді 2021 року Вільям Бернс зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими високопоставленими представниками РФ. Американська сторона намагалася донести до Кремля, що Вашингтон знає про підготовку масштабної військової операції проти України та попереджає про серйозні наслідки такого рішення.

Пізніше Бернс розповідав, що американська розвідка на той момент уже мала значний обсяг інформації про підготовку російського вторгнення. За його словами, після переговорів у Москві він повернувся до Вашингтона ще більш переконаним у серйозності загрози.

Цього разу ситуація принципово інша. Повномасштабна війна триває вже кілька років, а Вашингтон і Москва підтримують контакти щодо можливого припинення бойових дій та майбутніх домовленостей.

Нинішній візит привертає особливу увагу саме через історичну паралель: попереднього разу глава ЦРУ приїжджав до Москви, коли американська розвідка попереджала Кремль про майбутнє вторгнення в Україну. Тепер директор американської розвідки знову опинився в російській столиці, але вже в умовах дипломатичних спроб завершити цю війну. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Востаннє таке було перед вторгненням Росії: важлива деталь візиту директора ЦРУ до Москви
Востаннє таке було перед вторгненням Росії: важлива деталь візиту директора ЦРУ до Москви
Журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві
Журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві
Кремль скасував масштабний захід Путіна через візит глави ЦРУ – ЗМІ
Кремль скасував масштабний захід Путіна через візит глави ЦРУ – ЗМІ
Директор ЦРУ Реткліфф таємно прибув до Росії на військовому літаку – CBS
Директор ЦРУ Реткліфф таємно прибув до Росії на військовому літаку – CBS
Головний дипломат Ватикану провів переговори з Лавровим про війну в Україні
Головний дипломат Ватикану провів переговори з Лавровим про війну в Україні
У Москві приземлився військовий літак США – FlightRadar
У Москві приземлився військовий літак США – FlightRadar

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
67K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua