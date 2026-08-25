Востаннє таке було перед вторгненням Росії: важлива деталь візиту директора ЦРУ до Москви

У листопаді 2021 року директор ЦРУ вже зустрічався з президентом Росії

Джон Реткліфф став першим директором ЦРУ після Вільяма Бернса, який публічно відомий своїм візитом до Росії

Останній відомий візит директора Центрального розвідувального управління США до Москви відбувся у листопаді 2021 року – за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді глава ЦРУ Вільям Бернс прибув до російської столиці за дорученням президента США Джо Байдена, щоб попередити Кремль про наслідки підготовки війни. Тепер до Москви приїхав чинний директор американської розвідки Джон Реткліфф, повідомляє «Главком».

За даними американського телеканалу, Реткліфф прибув до Росії для проведення зустрічей із представниками російської сторони. Офіційно ні ЦРУ, ні Білий дім не розкривають мети поїздки та імена можливих співрозмовників директора агентства.

Про прибуття Реткліффа стало відомо після того, як у московському аеропорту «Внуково» помітили американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III. За даними авіаційного моніторингу, борт із позивним RCH4555 прилетів до Москви з Риги. Перед цим він перебував у районі американської Joint Base Andrews неподалік Вашингтона.

Пізніше у Москві також помітили автомобілі американського дипломатичного представництва. Це стало додатковим сигналом про присутність американських посадовців у російській столиці.

У листопаді 2021 року Вільям Бернс зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими високопоставленими представниками РФ. Американська сторона намагалася донести до Кремля, що Вашингтон знає про підготовку масштабної військової операції проти України та попереджає про серйозні наслідки такого рішення.

Пізніше Бернс розповідав, що американська розвідка на той момент уже мала значний обсяг інформації про підготовку російського вторгнення. За його словами, після переговорів у Москві він повернувся до Вашингтона ще більш переконаним у серйозності загрози.

Цього разу ситуація принципово інша. Повномасштабна війна триває вже кілька років, а Вашингтон і Москва підтримують контакти щодо можливого припинення бойових дій та майбутніх домовленостей.

Нинішній візит привертає особливу увагу саме через історичну паралель: попереднього разу глава ЦРУ приїжджав до Москви, коли американська розвідка попереджала Кремль про майбутнє вторгнення в Україну. Тепер директор американської розвідки знову опинився в російській столиці, але вже в умовах дипломатичних спроб завершити цю війну.