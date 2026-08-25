Директор ЦРУ Реткліфф таємно прибув до Росії на військовому літаку – CBS

За даними журналістів, глава американської розвідки має провести зустрічі в Москві

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прибув до Росії на борту американського військово-транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III. Про це заявила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на джерело, пише «Главком» .

За її інформацією, Реткліфф має провести зустрічі в Москві. Водночас офіційного підтвердження його візиту від ЦРУ, адміністрації президента США чи російської сторони наразі немає. Сам факт прильоту американського військового літака до Москви підтверджують дані Flightradar24. Boeing C-17 Globemaster III із позивним RCH4555 25 серпня вилетів із Риги та приземлився в московському аеропорту «Внуково».

Цей же літак 23 серпня прибув до Риги з американської бази в Кемп-Спрінгс, де розташована Joint Base Andrews неподалік Вашингтона. База використовується для перевезення високопоставлених американських посадовців, а також президентської авіації. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не має інформації про прибуття американського військового літака до Москви. Також він не підтвердив проведення цього тижня зустрічей із представниками адміністрації Дональда Трампа.

Можливий візит Реткліффа до Москви відбувається на тлі спроб Вашингтона відновити дипломатичні контакти з Росією щодо війни проти України. Водночас поки невідомо, з ким саме глава ЦРУ має зустрічатися в російській столиці та які питання обговорюватимуть. Джон Реткліфф очолює ЦРУ з 23 січня 2025 року. До цього він був директором Національної розвідки США.

Варто нагадати, що в Москві приземлився військовий літак США, але в Кремлі не стали розповідати подробиці.