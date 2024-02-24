Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів

Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України

Уже в середині березня цього року Європейська комісія представить переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС. Про це на пресконференції в Києві заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За словами Урсули фон дер Ляєн, членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України.

«Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів», – наголосила вона.

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Як повідомлялося, Європейський Союз розпочинає перевірку законодавства України для початку переговорів про вступ.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.