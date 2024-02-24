Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів
Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи
фото з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України

Уже в середині березня цього року Європейська комісія представить переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС. Про це на пресконференції в Києві заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Урсули фон дер Ляєн, членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України.

«Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів», – наголосила вона.

Як повідомлялося, Європейський Союз розпочинає перевірку законодавства України для початку переговорів про вступ. 

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: Єврокомісія Володимир Зеленський Україна Європейський союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виповнюються вже 10-ті роковини з початку російського збройного вторгнення в Україну
Десять років російської агресії: називаємо речі своїми іменами
20 лютого, 08:30
План Трампа полягає у тому, щоб змусити Україну і Росію сісти за стіл перемовин
Путін і Трамп зізналися один одному у коханні
15 лютого, 13:01
Боррель зазначив, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році
Євросоюз цьогоріч передбачив €21 млрд на військову допомогу Україні – Боррель
31 сiчня, 18:54
У лютому 2023 року Джо Байден приїжджав до Києва
Washington Post: США готують новий план для України на 2024-й без відвоювання територій
27 сiчня, 06:53
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк
Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ
29 сiчня, 05:49
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
30 сiчня, 08:19
Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
13 лютого, 01:20
Президент Франції Еммануель Макрон назвав терміни свого майбутнього візиту до України
Макрон анонсував візит до України та назвав терміни
16 лютого, 23:10
Будівлі Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії було підсвічено кольорами українського прапора
Будівлі головних установ ЄС прикрасили кольори українського прапора (фото)
Сьогодні, 13:59

Політика

Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів
Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів
Ще одна країна підписала з Україною угоду про гарантії безпеки
Ще одна країна підписала з Україною угоду про гарантії безпеки
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ
Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ
Дуда зробив заяву щодо підтримки України
Дуда зробив заяву щодо підтримки України
Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови
Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
26K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
12K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
5788
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
5225
Повітряні сили збили літак А-50
4463
Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані

Новини

З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Сьогодні, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Сьогодні, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Сьогодні, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua