Макрон анонсував візит до України та назвав терміни

Президент Франції Еммануель Макрон назвав терміни свого майбутнього візиту до України

Макрон: «Ви можете чекати на мене найближчими тижнями»

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня. Про це стало відомо з спільної пресконференції президента Франції із президентом України Володимиром Зеленським.

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«Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями», – підкреслив Макрон, коментуючи свій візит до Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

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Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем. Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.

До слова, літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon.