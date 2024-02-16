Макрон анонсував візит до України та назвав терміни
Макрон: «Ви можете чекати на мене найближчими тижнями»
Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня. Про це стало відомо з спільної пресконференції президента Франції із президентом України Володимиром Зеленським.
«Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями», – підкреслив Макрон, коментуючи свій візит до Києва.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.
Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем. Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.
До слова, літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon.
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