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Макрон анонсував візит до України та назвав терміни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон анонсував візит до України та назвав терміни
Президент Франції Еммануель Макрон назвав терміни свого майбутнього візиту до України
фото з відкритих джерел

Макрон: «Ви можете чекати на мене найближчими тижнями»

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня. Про це стало відомо з спільної пресконференції президента Франції із президентом України Володимиром Зеленським.

«Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями», – підкреслив Макрон, коментуючи свій візит до Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем. Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.

До слова, літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon.

Теги: міністр Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон

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