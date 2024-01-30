Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time

Київ робить усе можливе, щоб розширити внутрішнє оборонне виробництво

Український президент Володимир Зеленський наважується на ризики, щоб переламати хід війни та зберегти свої політичні позиції. Тому атаки України на об'єкти всередині країни-агресорки Росії стануть більш частішими. Про це йдеться у матеріалі видання Time.

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Зазначається, що таким чином можуть почастішати удари безпілотниками та ракетами в Криму, а також по російській військовій та економічній інфраструктурі. Крім того, можуть статися нові атаки по Керченському мосту. На думку авторів статті, це могло б спровокувати інтенстивніші напади Росії на українські міста, чи помсту з боку Путіна. Зауважується, що в НАТО не хочуть розширення воєнних дій, проте війни часто «живуть своїм життям».

Автори матеріалу пишуть про те, що виборці в США та Європі, які підтримують Україну як у військовому, так і у фінансовому плані, інколи розходяться в думках з приводу того, чи зможе Україна повернути під контроль 18% своєї території. Крім того, залишається відкритим питання щодо схвалення військової допомоги Конгресом до президентських виборів у Штатах в листопаді. Аналітики передбачають, що перемога Дональда Трампа може різко скоротити цю підтримку. Прогнози у Європі залишаються більш позитивними. Водночас, президент-диктатор РФ Володимир Путін переводить російську економіку на військові рейки.

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Саме тому керівництво України робить усе можливе, щоб збільшити внутрішнє виробництво оборонної техніки – особливо безпілотників для бойових дій і для ураження цілей на території Росії. Крім того, можуть почастішати ліквідації російських чиновників і удари по тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Зеленський хоче, щоб чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону. Питання, за словами президента, полягає в тому, що чоловіки призивного віку мають сплачувати податки в Україні

«Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, були в Україні», − підкреслив він.

Також президент України пояснив, які наслідки будуть для Європи, якщо США припинять фінансування України.

«Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми», – зазначив президент.