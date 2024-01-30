Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
фото з відкритих джерел

Київ робить усе можливе, щоб розширити внутрішнє оборонне виробництво

Український президент Володимир Зеленський наважується на ризики, щоб переламати хід війни та зберегти свої політичні позиції. Тому атаки України на об'єкти всередині країни-агресорки Росії стануть більш частішими. Про це йдеться у матеріалі видання Time.

Зазначається, що таким чином можуть почастішати удари безпілотниками та ракетами в Криму, а також по російській військовій та економічній інфраструктурі. Крім того, можуть статися нові атаки по Керченському мосту. На думку авторів статті, це могло б спровокувати інтенстивніші напади Росії на українські міста, чи помсту з боку Путіна. Зауважується, що в НАТО не хочуть розширення воєнних дій, проте війни часто «живуть своїм життям».

Автори матеріалу пишуть про те, що виборці в США та Європі, які підтримують Україну як у військовому, так і у фінансовому плані, інколи розходяться в думках з приводу того, чи зможе Україна повернути під контроль 18% своєї території. Крім того, залишається відкритим питання щодо схвалення військової допомоги Конгресом до президентських виборів у Штатах в листопаді. Аналітики передбачають, що перемога Дональда Трампа може різко скоротити цю підтримку. Прогнози у Європі залишаються більш позитивними. Водночас, президент-диктатор РФ Володимир Путін переводить російську економіку на військові рейки.

Саме тому керівництво України робить усе можливе, щоб збільшити внутрішнє виробництво оборонної техніки – особливо безпілотників для бойових дій і для ураження цілей на території Росії. Крім того, можуть почастішати ліквідації російських чиновників і удари по тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Зеленський хоче, щоб чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону. Питання, за словами президента, полягає в тому, що чоловіки призивного віку мають сплачувати податки в Україні

«Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, були в Україні», − підкреслив він.

Також президент України пояснив, які наслідки будуть для Європи, якщо США припинять фінансування України.

«Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми», – зазначив президент.

Читайте також: Зеленський відповів, чи є надія, що війна закінчиться цього року
Теги: перемога війна путін військові фінансування Володимир Зеленський Україна президент диктатор податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бавовна» в центрі Білгорода 30 грудня
Речник «Півдня» розповів, якому місту РФ варто готуватися до «бавовни»
1 сiчня, 06:23
За словами Терехова, вже цьогоріч у Харкові сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
26 сiчня, 16:10
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
31 грудня, 2023, 21:09
Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року
Кому з політиків найбільше не довіряють українці? Соціологи назвали три прізвища
9 сiчня, 16:25
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
15 сiчня, 18:02
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
16 сiчня, 11:09
«Нацистським» у Росії визнано прапор ОУН
Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії
19 сiчня, 07:21
Прем'єр-міністр Словаччини назвав війну «локальним конфліктом»
Прем'єр Словаччини Фіцо зробив цинічну заяву про ранковий обстріл Києва
23 сiчня, 19:12
Президент держави-агресорки під час відвідин Балтійського федерального університету
Не можна хворіти, замовляти їсти та прати. Як візит Путіна обмежив життя студентів
25 сiчня, 21:41

Політика

ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Кулеба пояснив, чому Україна досі не призначила посла в Угорщині
Кулеба пояснив, чому Україна досі не призначила посла в Угорщині
Європейське гальмо України. Навіщо приїжджав посланник Орбана?
Європейське гальмо України. Навіщо приїжджав посланник Орбана?
Ще одна країна долучилась до коаліції F-16 – Шмигаль
Ще одна країна долучилась до коаліції F-16 – Шмигаль
Зеленський не згадав про звільнення Залужного у вечірньому зверненні
Зеленський не згадав про звільнення Залужного у вечірньому зверненні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
88K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
32K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»
21K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
16K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
7867
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua