Будівлі головних установ ЄС прикрасили кольори українського прапора (фото)

Будівлі Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії було підсвічено кольорами українського прапора

Євросоюз виразив солідарність із українцями

Будівлі ключових установ Європейського союзу учора, напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було підсвічено кольорами українського прапора. Фото оприлюднило Міністерство закордонних справ України у Twitter (X).

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У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.

Будівлі ключових установ Європейського союзу було підсвічено кольорами українського прапора фото: МЗС України

Будівлі ключових установ Європейського союзу було підсвічено кольорами українського прапора фото: МЗС України

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Крім того, в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.