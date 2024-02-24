Будівлі головних установ ЄС прикрасили кольори українського прапора (фото)
Євросоюз виразив солідарність із українцями
Будівлі ключових установ Європейського союзу учора, напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було підсвічено кольорами українського прапора. Фото оприлюднило Міністерство закордонних справ України у Twitter (X).
У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.
Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.
Крім того, в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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