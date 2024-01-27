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Washington Post: США готують новий план для України на 2024-й без відвоювання територій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Washington Post: США готують новий план для України на 2024-й без відвоювання територій
У лютому 2023 року Джо Байден приїжджав до Києва
фото: Офіс президента

У новій стратегії зміститься акцент із відвоюванням на посилення оборонного потенціалу та української економіки

Сполучені Штати Америки не очікують значних успіхів України на полі бою у 2024 році і готують новий військовий план. Про це йдеться у статті у статті Washington Post.

Після невдалого, як пише видання, торішнього контрнаступу адміністрація Джо Байдена розробляє нову стратегію, яка змістить акцент із відвоюванням територій на те, щоб допомогти Києву відбити нові атаки Росії, водночас просуваючись до довгострокової мети – посилення оборонного потенціалу та української економіки.

Новий план сильно відрізняється від торішнього, коли США та їхні союзники спрямовували Києву сучасну техніку та забезпечували підготовку військових у розрахунку на те, що саме це допоможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну та південну Україну, пише видання. Зусилля виявилися марними через сильно укріплені російські лінії оборони.

«Цілком очевидно, що їм (українцям – ред.) буде важко спробувати чинити такий самий серйозний тиск на всіх фронтах, який вони намагалися створити минулого року», – сказав WP високопосадовець Білого дому.

Зараз ідея полягає в тому, щоб дати Україні можливість утримати позиції на полі бою і одночасно «направити її на іншу траєкторію, щоб вона стала набагато сильнішою до кінця 2024 року», «вивести її на стійкіший шлях», цитує видання свого співрозмовника, який говорив за умов анонімності.

Швидше за все, у разі повторення контрнаступу буде той самий результат, що стане демонстрацією сили Путіна, випливає із публікації. Тож союзники розробляють довгострокові плани. Зокрема, минулого тижня Велика Британія оприлюднила 10-річну угоду, підписану прем'єр-міністром Ріші Сунаком та президентом Володимиром Зеленським у Києві. Наразі очікується візит до України президента Франції.

Але успіх цієї стратегії майже повністю залежить від США, найбільшого донора (грошей та техніки), а також координатора багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація Байдена сподівається опублікувати своє 10-річне зобов'язання, хоча запит на додаткове фінансування України у розмірі $61 млрд досі не схвалено Конгресом.

Зеленський наполягає, що Україна продовжує наступ. Але американські політики, які нещодавно зустрічалися з ним наодинці, кажуть, що навіть Зеленський сумнівається, наскільки амбітними будуть його дії у 2024 році без ясності щодо американської допомоги, стверджує WP.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Теги: США Україна війна росія

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